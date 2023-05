La unión de la diversidad

Los insultos procaces al jugador del Real Madrid en el campo valenciano del Mestalla han adquirido dimensiones cósmicas. No solo las aficiones de los equipos han entrado en liza, sino partidos políticos, el presidente Lula desde el G7 y hasta el alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. Medios de comunicación internacionales importantes tildan a España de racista. El dedo índice denunciador de Vinicius ha despertado el volcán de lava social logrando tapar el debate también gritón y bronco de la campaña electoral. Recriminarnos de racistas cuando España con su Escuela de Salamanca es la cuna de los proto-derechos humanos elaborando, ya en el XVI, leyes en defensa de personas de otras razas, que dieron origen a familias mestizas y que acoge hoy pacíficamente a un 11,7% de población extrajera, no debiéramos de tolerarlo. Callaron los que debían hablar. Abundan los ignaros. No seamos masoquistas.

Por aquello de que "No hay mal que por bien no venga", lo del "pelida homérico" Vinicius puede ser la gota que rebase el vaso y la ocasión de recapacitar sobre la mala educación y borde lenguaje tan usual. Prolifera el insulto y la jerga soez, aunque se cuelen frases racistas, sobre todo en los campos de futbol donde con la entrada se cree que se obtiene también licencia para insultar, como lo vemos con los árbitros ¡verdaderos mártires públicos, y sus madres! Hoy, más que la familia y el colegio, educan las redes sociales en las que, desde el anonimato, se muestra y se dice de todo. Pero no hay duda que nos estamos hundidos en un clima de polarización y crispación social y política irrespirable. Con mentirosas y perversas críticas se bombardea la transición con la que se superaron viejos enfrentamientos. Se pretende reescribir otro relato. Modos y expresiones empleados en el parlamento pasan a la calle, oscureciendo y envileciendo la convivencia, convirtiendo los legítimamente "adversarios" en "enemigos" a los que se les niega incluso el derecho a existir y enfermando la democracia. Se manifiesta ya un cierto hartazgo que, hasta el CIS, cifra en un 90,4% de los españoles y un 92,2% exige a los partidos que alcancen pactos de Estado. Mañana tenemos la oportunidad de elegir a los mejores que lo llevan a cabo. Qué casualidad. Somos de cultura cristiana. Este domingo es la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Aunque no lo crean, el que hizo capaz que aquel grupo pequeño, frágil y miedoso, extendiera la cultura cristiana por todo el mundo, la que implanta la dignidad y los derechos humanos. El que une respetando la diversidad. Son hechos, no teorías. Necesitamos invocarlo: ¡Ven Espíritu Santo!