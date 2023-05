Gijón sí tuvo que ver

El arrollador triunfo de la derecha en Gijón tiene una explicación en clave nacional, en medio del derrumbe general de la izquierda, pero también en clave local. La dirección del PSOE de Gijón podrá esgrimir que el desgaste del gobierno de Ana González le impidió dar la batalla, que las formaciones a su izquierda han pasado de cuatro a tres concejales o que era imposible luchar contra los vientos de cambio que azotaban en los cuatro puntos cardinales. Argumentos que quizás sirvan de justificación a nivel interno, pero que no ocultarán en ningún caso que las tensiones creadas en primavera al hacerle una enmienda a la totalidad a una regidora en ejercicio ya defenestrada no se han entendido de puertas afuera ("los líos espantan", que diría Alfonso Guerra), que la campaña electoral ha desprendido en todo momento un extraño olor a producto caducado de los años noventa y que la elección del candidato (o mejor dicho, la incapacidad para hacer florecer sus virtudes) ha sido un fracaso.

Intentó Adrián Barbón cambiar el destino en los últimos días multiplicando sus actos en Gijón y modificando sutilmente el errático discurso de la Casa del Pueblo. El presidente regional se presentó en las fiestas de El Llano para alabar las bondades de Luis Manuel Flórez, "Floro", como "hombre ejemplar", con una dilatada trayectoria de ayuda a los demás. Implícitamente, le estaba indicando a la ejecutiva de Monchu García que ese era el camino a seguir, que tratar de convertir al aspirante en un político al uso era justo lo que no se debía hacer, que lo correcto era explotar las cualidades que le habían valido una unánime admiración en la ciudad, medalla de plata incluida. Pero no hubo manera. El empeño en convertir a Floro en un presunto gestor de lo público con conocimientos de todo lo que se cuece en la ciudad, como si de un cursillo intensivo se tratara, no cesó hasta la jornada de reflexión. Lógicamente, sin ningún éxito.

A la ejecutiva socialista le costará también explicar por qué Izquierda Unida, la única formación que hizo bandera de algunas de las actuaciones del gobierno local, ha crecido. En definitiva, alguien debería contar por qué el PSOE se presentó a unas elecciones sin capital político, como si fuera una partido de la oposición que aspira a recuperar el poder, marcando tantas distancias con la labor de sus propios concejales que, por momentos, resultaba desconcertante. Quizás llevar décadas dentro de una organización empuja a pensar que el "mundo exterior" funciona bajo las mismas claves que una sede, que la sociedad es una prolongación de la militancia. Craso error.

Pero ni mucho menos todo han sido deméritos del PSOE. En frente, la derecha ha sabido jugar sus cartas. Carmen Moriyón, demostrando un olfato político que algunos le negaron hace tiempo, supo entender que era su momento, entre otros motivos, por la debilidad del adversario, entretenido en sus mil y una cuitas. Dio el pistoletazo de salida a la precampaña, marcó los ritmos durante varias semanas y solo al final se dejó ir, segura de que la labor ya estaba hecha. Su gran reto ahora será negociar una mayoría compleja porque ella misma ha manifestado que "no tiene nada en común" con Vox y porque sus antecedentes con el PP no son de amor y compaña.

También los populares, en un contexto difícil por la irrupción de la candidata de Foro, han sabido mantenerse a flote. Conocedores de que el vuelco político era posible y de que sus opciones de entrar por primera vez en el gobierno local eran reales, mantuvieron prietas las filas, logrando la primera campaña sin guerra interna en muchos años. A ello contribuyó la candidata, porque Ángela Pumariega no es hija de ninguna de las familias que "conviven" desde hace tiempo en la sede de Álvarez Garaya. Pero también Pablo González y Mercedes Fernández, que al menos públicamente no hicieron un solo cuestionamiento a la estrategia seguida. El PP ha descubierto la cohesión (habrá que ver si duradera) en el mejor momento posible.

Por delante, quedan 20 días de negociaciones frenéticas para formar gobierno. Después, Gijón iniciará una etapa con ingredientes nunca probados.