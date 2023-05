Votar gratis

He votado. Por correo y juro que nadie me ha pagado, aunque también es cierto que no habría dinero en este mundo para cambiar mi voto. Estoy fuera de Gijón y suelo escribir esto el viernes o el sábado, y últimamente hasta el mismo domingo por la mañana para desespero supongo de mis compis del periódico, que más de una vez me han tenido que llamar a ver si lo mando o me ha pasado algo. Qué quieren, este año ha sido muy muy duro y mi estrés raya ya en lo físico. Simplemente necesito parar un poco y eso hemos hecho.

Así que aquí, el padre de mis hijos, que sigue impertérrito a mi lado, a pesar de la irritabilidad que arrastro últimamente sin dormir desde hace más de un año, de trabajar sin parar y de los dolores de artrosis que a veces me impiden hacer cosas tan tontas como vestirme (el hombro), agacharme (rodillas) o dar marcha atrás en el coche (cuello), así que nos hemos ido a un sitio de sol, aunque parece que tampoco va a asomar demasiado, y por eso no hemos perdido la ocasión de intentar cambiar algo con nuestros votos por correo. Y aquí estamos, encantados, pensando en la jornada electoral, unas patatitas, cervecitas y metidos en el hotel viendo los resultados. Cuando ustedes me lean ya los sabremos. Estas elecciones son importantes, mucho, desde luego para mi ciudad especialmente y para mi Asturias del alma, que cada vez está peor, por mucho que anuncien que viene ya la variante, esta vez en noviembre, que vamos que es que me parto de risa. Solo han pasado 20 años, eso sí, de casi siempre el mismo tipo de gobierno, porque otros no duraron demasiado. Y venga a prometer y dar fechas. Y sí, es que aquí todo es así. Alguien de mi familia tiene la costumbre de leerse los programas de los partidos, pero claro, es que es joven, y cuando se es inocente, se piensa que lo que dicen y ponen, prometen y juran por sus muertos, se les acaba en cuanto sientan sus posaderas en el mismísimo poder. No hay más que ver que corren, corren para intentar hacer algo de lo que prometieron en las últimas jornadas, mediante decretos, leyes exprés, etcétera. Sé que algo va a cambiar en mi ciudad, de eso estoy casi segura, y espero que sea una mujer, la que rija mi ciudad, que siempre he dicho que somos mucho mejores para organizar, planificar, hacer mil cosas a la vez, y además creo que lo va demostrar volviendo a poner cordura entre tanta confusión y tantas tonterías. Y para qué voy a contar las ganas que tengo de que lleguen las otras, las nacionales, porque ahí, juro que ni por millones me dejaría comprar como otros. Porque yo soy tan tonta que, como la Esteban, yo por Asturias y por España... ¡Mato!