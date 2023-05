Álbum de daguerrohaikus (17)

Por mucho que rebusco, "Bilbo", no encuentro la fotografía de la mujer bigotuda y su niña andrajosa acampadas a la intemperie en la falda de la cuesta de los Campejones, cerca de la fuente del Barrio de Abajo. Juraría haberla visto en algún momento. O quizá sea otro producto de la fantasía infantil. La foto del tío Sabiniano, en cambio, perdura de mano en mano, de generación en generación.

El tío Sabiniano Sílice en polvo mortal que sabe a pena que nos remueve.

El tío Sabiniano no respiraba para vivir, silbaba. El ruido de los pulmones le precedía, le anticipaba, avisaba de su presencia desde el portalón de la casa. Después irrumpía su voz al entreabrir la puerta de la cocina: "Me cago en la luna puta, qué frío hace". Asomaba a continuación el traje de tío Sabiniano. Un traje de tonalidades grisáceas, minúsculo y arrebujado. Tan escaso como el traje de primera comunión de un niño de los años sesenta. Tan encogido como recién salido de presidio o como si se lo acabara de enfundar una patrona desataviada, desastrada, andrajosa. El traje de los domingos de tío Sabiniano se componía de chaqueta menguada con un pañuelo blanco medio escapándose del bolsillo de arriba, camisa blanca y pantalones cuyas perneras pugnaban por rozarle los tobillos. Al sentarse finalmente en el escaño, agotado por el paseo matinal, cesaba toda conversación. Carecían de importancia la temperatura, la indumentaria o la fecha. Toda atención se fijaba en los silbidos de su respiración, en los agitados saltos de su pecho, en la amoratada hinchazón de sus carrillos. Talmente como si el tío Sabiniano fuese un paquete de pipas vacío un tris antes de despachurrarse, un globo de agua camino de destriparse contra la pared. El tío Sabiniano silbaba para vivir, no respiraba por culpa de la puta silicosis.

La mendiga bigotuda Mujer acampa de bigote asombroso y niña andrajo.

La primavera debe de andar boqueando porque plantan una breve fogata en la falda de la empinada cuesta de los Campejones, casi a la vera del río, muy cerquita de nuestra casa (la segunda), bajo un cielo entocado de estrellas, la fea mujer bigotuda y su niña de harapos, pordioseras ambulantes que, aquí, reparten volanderas coplas de ciego de a perrona y pronostican la inminencia del estío. La hoguera, la niña zaparrastrosa y la mujer bigotuda no nos asustan. Su proximidad solo nos intriga un poco al caer la noche, nos produce ese cosquilleo que provoca retrasos al sueño.