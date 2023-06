Tras el 28M

Han arrasado Ayuso y Almeida en Madrid como era previsible porque enfrente tenían el ruido mediático sanchista y el lío de los izquierdistas. Curiosamente en las ciudades donde Pedro Sánchez ha dado mítines esta campaña electoral, la derrota socialista ha sido mayor. No puede ser todo casualidad. Pedro Sánchez y su banda (Podemos, Bildu, ERC) son un lastre para el centro izquierda español. En Asturias, el PSOE de Barbón ha ganado por los pelos, Vox crece y el PP de Canga crece mucho. No van a poder imponer la cooficialidad de la llingua, y deberían pensarse mejor el alarmismo climático, la defensa del lobo frente a los ganaderos, y el pasarse la legislatura subiendo impuestos y subsidios para tener voto cautivo, –que ya no les garantiza el chollo permanente–, mientras la región queda rezagada a la cola del crecimiento económico.

Podemos prácticamente desaparece en Asturias y en España, la "nueva política" que resultó ser peor que el clásico bipartidismo. En Asturias sería difícil confiar en ellos para gobernar la región, cuando no saben gobernar su casa, y de puertas para adentro están en guerra civil. El izquierdismo volverá a cambiar de nombre, PCE suena mal tras el fracaso histórico del comunismo, se llamará Sumar para volver a ser Izquierda Unida, desunida en una confederación de feudos. La desaparición electoral de los socialistas de Ciudadanos Asturias como alternativa al socialismo asturiano estaba cantada; entre el original en color –aunque esté muy defectuoso– y la fotocopia en blanco y negro –además de defectuosa, poco perceptible–, los electores se quedan con el original. En Gijón, centro y derechas (Foro+PP+Vox) superan por primera vez claramente a las izquierdas (PSOE+IU+Podemos). Si, como parece probable, dirigen la ciudad el Foro de Moriyón y el PP –entre o no en el gobierno municipal–, deben evitar el sectarismo de la etapa anterior. No se trata de gobernar solo para los suyos; desde el programa de mínimos que pacten deben gobernar para el conjunto de los ciudadanos, vayan en coche, en autobús, en bicicleta o a pie. Será bueno que consensuaran entre Foro, el PP y el PSOE los temas grandes y básicos para el avance de la ciudad, así como frenar la contaminación en el oeste o el arreglo de la playa de San Lorenzo, aunque discrepen en otros, como el laicismo o el antiguo Naval Gijón. Solo proyectos no valen, por sus obras les conoceréis.