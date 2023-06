Ana González y la caída del PSOE

La Alcaldesa en funciones de Gijón, Ana González, ha dado los mejores y más contundentes argumentos por los que su compañero de partido el exjesuita Luis Manuel Flórez, "Floro" no puede ser el futuro alcalde de la villa de Gijón: sus denuncias al actual equipo ganador son profundas y contundentes.

Las razones son varias porque las que no puede ser alcalde Floro, porque el PSOE solo pide que debe gobernar la lista más votada cuando les interesa a ellos, del contrario pactan con todos para llegar al poder. Al margen de estas contradicciones, como convocar las elecciones generales en pleno verano, con la intención clara de perturbar las merecidas vacaciones estivales de muchos españoles, solo para ganar los votos que no se consiguen en las urnas, aunque se cambien papeletas electorales por pegatinas de estupefacientes a los drogadictos. Pero las razones por las que el PSOE no puede ni debe gobernar en el Ayuntamiento de Gijón son tres: una mala campaña, que tuvo su reflejo cuando el candidato Floro literalmente se quedó en blanco mentalmente, cuando perdió los papeles después de la intervención de su telonero, nada menos que el gran derrotado en las elecciones municipales y autonómicas. Otra razón por la que el PSOE no puede gobernar es porque muchos de los adversarios socialistas de la exalcaldesa se han pasado un año, no luchando por el bienestar de los gijoneses, nativos o no, sino acosando a su compañera y primera autoridad del municipio de Jovellanos. Y la tercera y más contundente, sus propios compañeros se han pasado a la oposición política, desvalorizando todo lo que ha sido hecho por su equipo. Dando la razón así a los que deben gobernar Gijón por la suma de los votos del centro derecha, porque los presuntos vencedores no son apoyados ni por su compañera socialista, a la que han humillado y despreciado públicamente.