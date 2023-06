El enemigo en casa

En 1987, un grupo de militantes del PSOE gijonés se cargó al alcalde de su partido en una asamblea fraudulenta en la Laboral porque no era de su cuerda. El pasado año, los mismos militantes, se cargaron a su alcaldesa por el mismo motivo y con similares trapacerías. Las consecuencias en 1987 fueron la pérdida de una mayoría absoluta de diecisiete concejales y la obligación de pactar con otros partidos para conservar la Alcaldía. Este año, con menos colchón de votos que por entonces, las consecuencias pueden ser que la derecha vuelva a gobernar Gijón durante los próximos cuatro años, con su bendición de las aguas, sus corridas de toros y hasta su Arco Atlántico que contrapese a la Semana Negra.

Durante los últimos cuatro años de gobierno de coalición, los barones socialistas fueron los principales detractores de Pedro Sánchez y su gobierno, con ataques continuos para regocijo de una oposición que se limitó a echar leña al fuego con sus cantinelas de ETA, Bildu, el Falcon, el comunismo bolivariano, el "España se rompe", pese a haber logrado contener el avispero catalán heredado de Rajoy, las absurdas denuncias a Europa y al final, una acusación de compra de votos, que no es nada nuevo y en la que estaban tanto o más implicados que el PSOE, a sabiendas de que sus medios amigos, cada vez más numerosos y más descaradamente mentirosos, les iban a cubrir las espaldas. Ahora, mientras el PP presume de resultados, obviando que gran parte de su crecimiento se debe a la desaparición de Ciudadanos y no a méritos que no tienen, los barones socialistas descargan su frustración culpando de su fracaso a quien atacaron desde el día que les ganó las primarias.

De Podemos, se puede decir que entre todos la mataron y ella sola se murió. Con una gran labor realizada allí donde tuvo presencia, ningún partido desde la dictadura ha sido más vilipendiado ni ha tenido tantos ataques desde todos los flancos, y al final, ellos mismos se han puesto la soga al cuello en una absurda lucha de poderes que aún están a tiempo de enmendar si se atechan en el paraguas que les ofrecen desde Sumar. Izquierda Unida y otros partidos de izquierda les están enseñando el camino.

Con todo, lo peor de estos resultados, es que se blanquea definitivamente a un partido fascista, machista, homófobo, racista y ultracatólico cuando le interesa, que más que un partido, es una máquina del tiempo que solo viaja hacia el pasado absolutista, cuyo interés en la democracia es única y exclusivamente utilizarla para destruirla, y cuyas ideas hacen que las del PP casi parezcan de centro derecha.

Estamos poniendo en riesgo el incremento de las pensiones, el salario mínimo, los alquileres, la sanidad pública, la enseñanza, la memoria histórica y todas las mejoras sociales y económicas conseguidas en los últimos años, que son muchas, a cambio de la seguridad de que ETA no nos va a matar, que los okupas no nos van a dejar sin casa cuando vayamos a por el pan, que el comunismo no nos va a quitar la bicicleta ni los "Menas" la pensión de la abuela y que si queremos trabajar una jornada por el precio de media podremos hacerlo con toda la libertad, la misma que tendremos para tomar una caña sí ganamos para ella.