Ruido y nueces en el PP

Aunque le parezca imposible a la inmensa mayoría de los 23.294 gijoneses que han convertido a Ángela Pumariega en la candidata del PP más votada en doce años, hay algún sector marginal del partido reacio a entrar en el gobierno local, obviamente no por razones políticas sino de otra índole. En frente, estos opositores tienen la posición de la dirección regional y la de los cinco concejales electos, pero aun así están dispuestos a hacer ruido por si Foro no aguanta el envite y pierde los nervios. Su estrategia será difícil de mantener a ojos de la nueva mayoría social, más si deciden dar un paso al frente y compartirla públicamente. Pero harían mal los negociadores de una y otra parte en obviar a quienes llevan tiempo especializados en el cuanto peor, mejor (cuando ellos no tienen mucho que ganar, claro).