Asociación psicológica

Una, a quien últimamente le da por estudiar quizás para no desentrenar la mente que ya está bastante saturada, se dedica a esquematizar ensayos que nunca llegaré a realizar por falta de tiempo, vital, más que nada. Así que, no me digan por qué, estos días me he acordado del trastorno de personalidad narcisista cuyos criterios clínicos (según el DSM-5) son patrón dominante de grandeza (en la fantasía o en el comportamiento), necesidad de admiración y falta de empatía, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y se presenta en diversos contextos, y que se manifiesta por cinco (o más) de los siguientes hechos:

1. Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia (p. ej., exagera sus logros y talentos, espera ser reconocido como superior sin contar con los correspondientes éxitos). 2. Está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. 3. Cree que es "especial" y único, y que sólo pueden comprenderle o solo puede relacionarse con otras personas (o instituciones) especiales o de alto estatus. 4. Tiene una necesidad excesiva de admiración. 5. Muestra un sentimiento de privilegio. Es decir, expectativas no razonables de tratamiento especialmente favorable o de cumplimiento automático de sus expectativas. (Ay, jiji) 6. Explota las relaciones interpersonales (es decir, se aprovecha de los demás para sus propios fines). 7. Carece de empatía: no está dispuesto a reconocer o a identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. 8. Con frecuencia envidia a los demás o cree que éstos sienten envidia de él. 9. Muestra comportamientos o actitudes arrogantes, de superioridad. También Maquiavelo en su libro "El príncipe" añade alguna otra característica propia de muchos narcisistas para hacerse con el poder. Ejemplo: manipulación, haciendo uso de los medios necesarios para alcanzar sus fines (generalmente no levantarse del trono), tenacidad y astucia para evitar obstáculos, inmoralidad, siempre por encima del bien y del mal, carencia de escrúpulos y… experto en engaños. Y oigan, que me viene a la cabeza alguien, pero no sé muy bien quién puede ser, y de repente en una extraña asociación de ideas, me acuerdo que el 23 de julio tenemos que votar y me entra una desazón que no puedo con ella, un come, come y un qué tendrá que ver este miniestudio con esa fecha… Pues no sé. Denme ideas.