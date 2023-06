Suecia ha decidido que los libros reconquisten en el aula el terreno perdido ante las pantallas. Que sus niñas y niños lean y escriban más sobre papel. Ha sido después de conocer los datos de comprensión lectora de su alumnado recogidos en el estudio internacional Pilrs de la OCDE, que sitúa al país por encima de la media europea aunque lejos de donde estaba antes de iniciar la revolución digital en sus escuelas. Es el mismo informe que ha puesto al alumnado asturiano a la cabeza de España, con una cifra similar a la que Suecia aspira a recuperar. ¿Deberíamos también nosotros moderar nuestro fervor digital?

Días atrás escuchaba en una radio de ámbito nacional a un experto en recursos digitales defendiendo que el profesorado debería dedicar las clases a algo distinto a contar lo que su alumnado puede "aprender" en un vídeo de YouTube porque para eso no necesita al docente. Hubiera querido darle mi humilde punto de vista, cosa imposible porque ambos no podíamos interactuar. Él era en ese momento para mí como un vídeo de YouTube que sólo me dejaba la opción de escucharle o no. Así que me encontré hablando sola como la dinosauria que quizás entendería que soy.

El aula es un espacio de aprendizaje en el que cada ser humano es una pieza que importa y cuyo proceso se basa en la interacción con el resto y consigo mismo. Introducir las nuevas tecnologías en las dinámicas de enseñanza es muy positivo porque la competencia digital es imprescindible para estar en el mundo. La cuestión es encontrar esa justa medida en la que las herramientas tecnológicas complementan pero no invaden ni sustituyen. Tal vez esa es la línea invisible que trata de definir Suecia. No es la única.

Las escuelas de Silicon Valley, cuna del sector tecnológico mundial, es decir, hijas e hijos de los profesionales de Google o Apple han acotado el espacio de las pantallas y dado protagonismo de nuevo a lápiz y papel, a la pizarra de tiza. Han deducido que escribir, emborronar a mano, fomenta la creatividad y mejora aprendizaje, memoria y motricidad. Mientras que leer fuera de las pantallas facilita la concentración y comprensión, y retrasa el envejecimiento mental.

Asturias, como el resto del país, está inmersa en un plan de desarrollo de la competencia digital docente y las nuevas tecnologías en el aula. Magnífico, aunque quizás hemos de tomar nota de estas experiencias y modular esa irrupción para que sea completamente provechosa y sin efectos colaterales. Puede que nos estemos moviendo entre potenciar el talento y el sentido crítico o anestesiarlos.