Expresiones

Dice Sumar en Twitter: "Constituimos un partido instrumental que sea el corazón ciudadano del proyecto y presentarnos con garantías el 23J". (Fin de cita). La vida humana está llena de misterios, pero ¿podría saberse quién redactó eso? Si apiras a sacar adelante un país renovado y mejorado ¿no sería una buena señal mostrar cierto respeto por la sintaxis? La pobreza en las formas suele vincularse con la debilidad en la sustancia. Es un poco como si Díaz dijera bueno, dejémonos de chorradas expresivas y vamos a lo importante. Error: la expresión es importante, despreciarla es crear ignorancia, y la ignorancia es escuela de reaccionarios. Se pueden hacer dos cosas con la ignorancia, remediarla o fomentarla; los gobiernos dudan cuál de las dos les va mejor. Ese comunicado de Sumar, en Francia, le habría costado a quien lo emitió críticas innumerables y un castigo mediático rotundo. También es verdad que, en Francia, un candidato a la presidencia no se habría atrevido a hablar de la Francia negra para definir a quienes no le votan. Y lo mismo vale para Portugal, para Inglaterra, para Alemania, para Escandinavia y para el mundo civilizado en su conjunto. Pero aquí conviven en feliz armonía el deseo de modernizarnos a todos y la rapidez en el insulto al discrepante, que es cosa españolísima de toda la vida. Yolanda surfea sonriente esa convivencia y, frente a la España negra que no está a su altura, redacta frases con infinitivos estrafalarios.

Hay una cosa que, váyase cuando se vaya, nunca entenderá este gobierno, y es cuánto nos humilló. Nos sepultaron en la desolación y en la desesperanza su desprecio cutre al decoro parlamentario, su innmadurez hormonal para aprovechar los privilegios del poder, su pobreza ideológica oculta tras un guerracivilismo primitivo, su soberbia intrusiva y pontificante al dictar cómo ha de ser la vida privada de la gente. Y, sobre todo, su hilarante propensión a tildar de derechista a quien discrepa. (Basta con ver la relación de los discrepantes para desmontar esa chorrada). Sánchez, en suma, eligió una línea política muy atrevida. Esa línea política pesó mucho en las últimas elecciones, mandó a casa a muchos buenos gestores y ahora el PSOE debate si la culpa de la debacle es del partido o de los electores. Qué gracioso. Y mientras tanto, se fue a casa Inés Arrimadas, que era buena parlamentaria y mostraba una feminidad subversiva en el contraste con la ordinariez inquisitorial del belarrismo. Yolanda, por su parte, busca activamente talentos ajenos (no parece que el propio vaya a dar mucho de sí). Pues que los encuentre, y que la ayuden con la gramática. Ay, el poder. Cómo mola tenerlo, cómo asusta perderlo. Cuántas lecciones básicas.