Patriotismos

La idea de patria siempre me produjo cierto repelús. Quizás porque la asocio mecánicamente a fronteras, fielatos y concertinas. Sospecho que tú, "Bilbo", la tienes más clara: limita con los entornos de tu comedero. Y no creas que me parece un asidero endeble, un mal criterio. Los humanos tendemos a complicar las cosas más elementales porque hemos aprendido, tal vez, que la realidad no admite simplicidades.

Me interesa compartir contigo, respecto al encabezado de esta carta, las reflexiones del profesor de Harvard Michael J. Sandel, quien, dicho sea de paso, desmonta la teoría de la meritocracia al considerar que no existe igualdad previa entre los ciudadanos que posibilite la aplicación de tal método como ascensor social. Sostiene el pensador citado que la izquierda tiene miedo o alergia a hablar de patriotismo, que ha entregado erróneamente el monopolio de tal concepto a la derecha. Añade que la política no trata solo de cuestiones redistributivas (lo más básico), sino que también está conectada con el patriotismo porque la gente necesita un sentido de identidad y de comunidad fuerte. En este aspecto, explica, la izquierda no ha sabido ofrecer una versión del patriotismo alternativa al hipernacionalismo estrecho, intolerante, xenófobo y tóxico que defiende la derecha populista, tanto la franquista como la trumpista. La globalización gobernada por los mercados ha venido ignorando el significado de comunidad. Esa especie de tejido moral o cívico alrededor de ciudadanos, familias, barrios, ciudades y naciones que parece deshacerse y que la izquierda debe reconsiderar para determinar y defender lo que nos mantiene unidos. La clave, dice, reside en configurar una idea sana del patriotismo. Aquella que concite el consenso de la mayoría y responda adecuadamente al debate sobre las obligaciones mutuas entre ciudadanos: el empleo y la vivienda accesibles o la sanidad y la educación universales son solo ejemplos que han de tratarse más allá de la socorrida eficiencia tecnocrática. Y precisa: "También es una cuestión de comunidad nacional decidir si las empresas pueden trasladarse a otros territorios para pagar menos impuestos. Eso también puede enmarcarse como una cuestión de patriotismo económico. Eludir los tipos impositivos de un país trasladando las operaciones a otro país con tipos más bajos. Eso no es solo un problema técnico. Es un problema de patriotismo". Falta no hará que comentemos casos cercanos. El profesor Sandel emplaza finalmente a las diversas corrientes progresistas a que intenten conectar los valores aparentemente conservadores de patriotismo e identidad compartida con un proyecto de reconfiguración de la economía para embridarla bajo el control democrático. La combinación de ambos postulados, según su parecer, podría conformar la propuesta de futuro de una política esperanzadora. Bueno, vale, ya te dejo rumiarlo un rato, "Bilbo".