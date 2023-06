Odio, miedo e ignorancia forman el material perfecto para forjar las cadenas que nos atan.

Podemos fue víctima del odio más visceral desde que lograra un buen número de diputados en las primeras europeas a las que se presentó. Su mensaje llano y directo, alarmó a la caverna, que a falta de argumentos, respondió con un bombardeo de insultos, bulos, pruebas falsas, y demandas que quedaban en nada, pero eran noticia de primera plana y abrían telediarios. Sacan los fantasmas del comunismo, la rotura de España y el guerracivilismo que acabarán con España, para generar odio y miedo. El mismo diario que titulaba "Batalla campal por el liderato en Podemos" titulaba al lado "Ciudadanos celebra sus primarias". Muchos ciudadanos odian a Pablo Iglesias, Irene Montero y todo lo que huela a Podemos, pero si se les pregunta la razón de ese odio, solo repiten lo que machaconamente les han grabado en su cerebro.

Algunos medios de comunicación alimentan la ignorancia sembrando odio hasta hacernos tener más miedo a una banda terrorista que ya no existe que a la corrupción que nos arruina, a unos okupas que no pueden quitarnos la vivienda, que a un fondo buitre que compra de saldo nuestras viviendas sociales y nos expulsa de ellas al amparo de las leyes que la derecha les fabricó, hacen que temamos mas a un partido que consiguió el ingreso mínimo vital, la subida de las pensiones de acuerdo con el IPC o un salario mínimo superior a mil euros, que a un partido condenado por financiación ilegal que congeló el salario mínimo, pensiones y sueldos de los funcionarios, al tiempo que daba miles de millones a los bancos de los que depende, que lo financian para que las cosas sigan como estuvieron siempre, o que tengamos miedo a una dictadura bolivariana imposible, mientras consideramos normal el secuestro del poder judicial, el rechazo a cualquier ley progresista y aceptamos el fascismo.

Siembran odio tildando de narcisista y mentiroso a un presidente que lidió con tres crisis sucesivas y al que aprueban todos los organismos internacionales, los mismos que idolatran a otro, enamorado de sí mismo, que ostenta el récord de tener once de trece ministros imputados y cuyo mayor logro fue poner los pies sobre la mesa de Bush mientras hablaba con acento de serie mal doblada, que gastó dos millones de dinero público para que le dieran la medalla del congreso de Estados Unidos y nos metió en una guerra con la que no teníamos nada que ver, mintiendo sobre las armas de destrucción masiva y volviendo a mentir con la autoría del brutal atentado del 11M consecuencia de su guerra imperialista.

Si vives de un sueldo o una pensión, por grandes que sean, si eres autónomo o tienes una pequeña o mediana empresa, que no te engañen ni te engañes, sus rebajas de impuestos no te van a alcanzar, sus ayudas tampoco, no eres de su clase, eres clase trabajadora y lo único que quieren de ti es tu voto y que trabajes en la mayor precariedad posible, para que te conformes con las migajas que te dan por miedo a perderlas.

No solo es cuestión de ideología, que también, mira lo que te dan y quitan unos y otros.