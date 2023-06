El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dice que la economía española "va como una moto". Sin embargo, la mayoría de los datos contradicen su versión optimista de campaña electoral para las generales del 23 de julio. El PIB español ha sido el último en recuperar su nivel precovid entre los 27 de la Unión Europea. España es también la nación con mayor porcentaje de parados de la UE. Y eso que a quienes antes en la oposición, con trabajo temporal, les llamaban empleo precario, ahora en el gobierno les llaman fijos discontinuos para esconder un millón de desempleados temporales más. Por otra parte, Madrid y Andalucía, con el 28% de la población, crean más del 50% de los nuevos puestos de trabajo, no con políticas socialistas de subir impuestos y subsidios, sino con políticas liberales de bajar impuestos y favorecer la inversión productiva.

Que los políticos prometan mucho más de lo que puedan cumplir después si gobiernan y que nos presenten los hechos desde su conveniencia partidista es algo habitual, pero en el caso del socialismo "sanchista" su capacidad de inventarse realidades perpendiculares al mundo visible y comprobable es ya exagerada. Una situación sin aclarar es por qué dimitió Adolfo Suárez en 1981: ¿crisis económica, rumores del golpe de Tejero y Milans, divisiones en UCD? Y otra por qué Sánchez ha adelantado las elecciones después de pasarse la legislatura reiterando que la completaría. Por supuesto por su interés personal, pero: ¿cuál ha primado? ¿La propaganda por el semestre de la presidencia europea, evitar rebeliones de sus barones territoriales, pillar a contrapié a Podemos y Sumar? Su impopularidad le va a dificultar el poder adoctrinar sus mentiras.

Semanas en junio de selectividad universitaria y de temas recurrentes de memoria histórica. No se puede tener memoria de lo que no se ha vivido, sino información, que puede ser objetiva y contrastada, o tendenciosa y sectaria. La memoria histórica partidista impuesta por ley es absurda. La cuestión no es tanto blanco o negro, conservador o reformista, cuanto qué conservar y qué reformar. Las leyes de educación rimbombantes son el ejemplo de cómo hacer mal las cosas. Probablemente porque son el reflejo de quienes creen que el poder es mandar, en vez de organizar. La huida hacia adelante de los engreídos les puede conducir al batacazo electoral. A ellos, tan progres.