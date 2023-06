Disfrazada de cordera

Por Dios, qué nervios. Que sí, que no... Que ahora no queremos a Irene, algo que realmente no entiendo del todo porque no hay nadie que haya hecho mejor las cosas. Pero a la rubia (antes muy muy morena) de Podemos, ahora no le gusta ni el excoletas ni su mujer, porque ahora se ha puesto guapa y lleva Loboutin porque le chiflan los zapatos y porque creo que piensa que Irene le da mala imagen.

En primer lugar, no tiene la clase de la señora vicepresidenta y, bueno, hay que tener en cuenta que las leyes que se sacó, creyendo que eran la repera, han dejado a más de 100 agresores sexuales en la calle y más de mil reclusos violadores, pederastas, etcétera, con la condena reducida y con la puntilla que le acaba de dar el Supremo. La Ley Trans, para qué vamos a hablar, se ve que les asesoran los científicos y, claro, ella estaba segura de que, con 16 años, sin hacer ningún tipo de examen psicológico y poniendo penas de multa a los psicólogos o psiquiatras que intenten ayudarlos a saber lo que quieren y sin el permiso, por supuesto, de los padres sería la más progre de Europa. Ya escoge papa estado por ellos. Sin asesorarse, sin darse cuenta de que los adolescentes no maduran hasta los 20 años de edad... El Gobierno no sabe, por lo visto, que los niños a quienes otorgan esos "derechos" no tienen los lóbulos frontales totalmente maduros y decidir qué sexo escogen, sabiendo que precisamente esa corteza frontal es la encargada de sopesar consecuencias, de controlar los impulsos, de dejarse llevar por las modas y modos es una auténtica burrada... Exactamente igual que pueden las niñas de 16 abortar, sin que su padre lo sepa y por supuesto sin permiso de los que iban a ser sus abuelos, acabando con un feto de 14 semanas que les invito lo vean, y sin ningún tipo de asesoramiento, no vaya a ser que se arrepientan. Pues quizás sería bueno recordar que la vicepresidenta aprobó con alegría esas leyes. Que, estaba en el Consejo de Ministros, como vicepresidente ni más ni menos, que aplaudió con vehemencia ante esa ley y ante todas las demás que esta desequilibrada ministra de Igualdad iba sacando. Es decir, ella, Yolanda, parece más comedida, ¿verdad? Es lo que sabe que puede sacar rédito. Hablar suave, ser muy sonriente y vestirse con elegancia. Le da abrazos y palmadas en la espalda a su excompi de Podemos cuando no se había armado la que se armó, y ahora le da la espalda... Y, ¿saben?, yo creo que esto dice mucho de una persona que parece ser una loba con piel de cordera... Cuidadín.