Panorámica

Se ha cerrado entre dos formaciones políticas una negociación destinada a culminar una unidad. Paradoja: una de las dos formaciones acusa a la otra de vetos y amenazas y no da el proceso por terminado. Y la otra se congratula justamente de haber alcanzado la unidad con éxito. La primera conclusión es que esa unidad va a ser precaria; han estado forcejeando muy ásperamente en torno a dos o tres nombres. Y la segunda es que han hablado mucho menos de ideas que de nombres precisamente. En esta estampida preelectoral se ha vuelto a poner de manifiesto esa búsqueda ardua del propio acomodo que molesta un poco al común de los ciudadanos porque es muy cantosa. Y en el PSOE, donde se estudia la pintoresca situación de, en el mejor de los casos, gobernar contra los más con el apoyo de los menos, se lanza el mensaje de defender el progreso frente al insulto. Una de sus lumbreras llamó judío nazi a un político que no le caía bien y tuvo que ser exhortada a buscar la puerta de salida. Los nazis eran aficionadísimos al insulto, imitarlos es asunto muy delicado. Y es curiosa la buena salud de la judeofobia en buena parte de nuestro progresismo.

Como la política tiene privilegios, y parecen adictivos, a veces se crea esa curiosa sensación escénica de que los políticos están frente a ti. Y frente a ti se disputan las sillas que dan dinero y protagonismo; no se entendería nada de la política española actual sin tener en cuenta esa ambición teatral de estar en escena y no entre el público, ese disfrute del estrellato al que no se quiere renunciar. Sánchez, sin duda el presidente más escénico de la democracia, anunció en su día la determinación de acabar con las puertas giratorias: gracioso. Y ahora están en pie de guerra los fiscales porque el fiscal general del Estado le ha dado un cargo muy importante a la mujer que en su día le nombró a él para el suyo. ¿No sería mejor prescindir de solemnidades huecas y decir mirad, nos gusta mucho esto y diremos en cada momento lo que nos convenga porque suena bien y ya está? Naturalmente, no es sostenible eso de lo malo es bueno si lo hago yo y malo si lo hacen los otros. El PSOE lleva tiempo mirando al poder judicial como el lobo a Caperucita. Ahora, cuando le pintan bastos, se hace evidente que su gran error fue dejarse tachar de derechista y creer que había cosas a su izquierda que molaban más. Esa tozudez fue desesperante. Sánchez se subió a esa ola, forzó un discurso disparatado de maniqueos y ahora corre el riesgo de que el yolandismo le muerda con un veneno nuevo de insustancialidad. ¿Habrá reflexión profunda en Ferraz? Conque fuera superficial bastaba. Qué cansancio.