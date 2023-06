"A Irene Montero se la ataca por ser mujer, por ser de izquierdas y por ser de clase trabajadora. Son tres clases de violencia. Machista y clasista. Y lo digo y lo escribo por quienes no pueden decirlo y escribirlo". Son palabras de Rufián, a las que yo añadiría que también por ser valiente. Nadie ha sufrido y resistido más ataques que Irene Montero, ataques a su intimidad, a sus orígenes, a su condición de "mujer de" (que nunca ejerció), y a su actuación política.

Han tergiversado sus palabras y mentido sobre su patrimonio, conocemos cada ladrillo de su chalet, ha soportado el acoso de seudo periodistas, que llegaron a usar drones, en busca de fotos privadas, han publicado las ecografías de sus hijos, a los que incitaron a acosar, con total impunidad, ya desde la cuna: "Me pregunto a qué colegio pretenderán llevar el coleta e Irene a sus hijos, porque van a ser carne de colleja" y "cuando lo anuncien llevaré a mis hijos a ese colegio para que les inflen a hostias". Aquí, en Asturias, unos "valientes" que no dieron la cara, los echaron con pintadas en la carretera e invitaron a desalmados como ellos, a ir a incomodarles poniendo en riesgo la integridad de sus hijos.

"Una simple cajera", "De cajera a ministra" es una doble falta de respeto, a Irene por la forma de expresarlo, y a las cajeras de supermercado, que tienen más dignidad en un dedo que quienes lo escribieron, que no tienen ninguna. Licenciada en Psicología y con un máster, comenzó su tesis con una beca y después de dos años, renunció a una invitación de la Universidad de Harvard, (Massachusetts, no Aravaca) para dedicarse a Podemos.

La Ley del "solo sí es sí", que solo es una parte de su trabajo, es el paso más importante que se ha dado en este país para la protección de la mujer contra los delitos machistas. Solo nos han contado las rebajas de penas, que son circunstanciales y consecuencia de un fallo en su redacción o más bien de la interpretación, cuando menos dudosa, de un poder judicial secuestrado. No nos han contado ni uno de sus pros, que son todo los demás.

Un fallo de redacción, como dice el Supremo, por no hacer referencia a una disposición transitoria que se daba por referida, y que el propio Supremo había considerado en otros casos, ¿es culpa de la ministra? Una ministra no redacta leyes, las propone y defiende para que los legisladores, que en un ministerio hay a cientos, les den forma legal. Y el Consejo de Ministros y el Parlamento que la aprobaron ¿no tienen nada que ver?

No, Irene no es responsable de las rebajas, es víctima de un odio ciego, visceral, que busca destruirla, un odio sembrado y alimentado por quienes ven, en ella y Podemos, un riesgo para su status, la temen y no tienen argumentos ni coraje para hacerle frente de otra manera.

Si se jugara limpio, Irene tendría un puesto seguro en Sumar, pero medios y partidos están esperando su candidatura para continuar su acoso y dañar con ella a la coalición. Presentarla puede hacer perder votos, no hacerlo es rendirse a la barbarie, sentar un precedente peligroso y prescindir de una política que hace falta.