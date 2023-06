De investiduras, vestidos y disfraces

Habemus Alcaldesa. Con la investidura de Carmen Moriyón se cierra el curso natural de la situación reinante tras la celebración de los comicios locales y se hace honor a la voluntad popular plasmada en las urnas. Y es que por mucho que algunos se empecinen en vestir el muñeco de sus propios errores con los ropajes de pretendidas conspiraciones postelectorales y grandilocuentes titulares sobre pactos interesadamente amplificados, lo cierto y verdad es que el juego de la democracia se rige por una serie de reglas que no cabe emplear indistintamente cuando se está a uno u otro lado del tablero. Así, a quienes afean el lógico apoyo de un determinado partido a un acto de investidura (aunque nos quieran vender que la operación ha sido al revés), no le duelen prendas en hacer lo propio en otras latitudes, pero suplicando -que no recibiendo- tal apoyo desde un pírrico bagaje aritmético y con sangrantes concesiones a formaciones con una ínfima legitimidad moral.

En el caso de nuestra ciudad, se abre un escenario francamente esperanzador, pues nuestra ya flamante Alcaldesa, por ser su condición natural, no hará gala de la más leve pátina de un sectarismo que es por completo ajeno a su forma de conducirse en política, por lo que sin duda gobernará para toda la ciudadanía y desde la honradez e integridad moral e intelectual de que siempre ha hecho gala. Ánimo, pues, a todos los adalides de las teorías conspiratorias a que llamen a su puerta, pues esta estará tan abierta para todos aquellos que quieran sumar como abiertos han estado sus oídos en los ocho años en que ya rigió los designios de nuestra ciudad y en los que obtuvo amplios consensos con las más dispares fuerzas políticas. Como asimismo verbalizó Jesús Martínez Salvador en su brillante discurso, este nuevo gobierno no va a caer en el error de actuar como sin rubor alguno lo hicieron frente a ellos quienes (estos sí, desde el más feroz sectarismo ideológico) ostentaban una mayoría que se ha disuelto como fruto de una seria y rigurosa oposición, germen sin duda del éxito ahora alcanzado por Foro Gijón. Es por ello que me permito sugerir a todos aquellos que en el propio acto de investidura han demostrado tan poca generosidad en la derrota como energía, experiencia y solvencia en el interesado y artificial discurso del odio, que opositen con dignidad, se despojen del impostado disfraz de ofendidos y se alejen del manido y fútil recurso consistente en restar legitimidad al juego democrático cuando el resultado les es ajeno, pues no en vano se comprometieron a arreglar el desaguisado encabezado por la regidora a la que contribuyeron a desahuciar. No lo harán desde el gobierno porque así lo ha decidido Gijón, pero cumplan su palabra y hagan una oposición seria, leal y alejada del espectáculo circense tras el que ya han empezado a esconder su tan mal encajado fracaso.