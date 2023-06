Ultraderecha y ultraizquierda… ¿o no?

Decía Goebbels (mano derecha de Hitler, por cierto) que repetir una mentira mil veces la convertirá en verdad, y parece ser que estaba basada en hechos científicos. Así lo sostienen una serie de estudios recientes y, a fuerza de meternos a todos por el alma que Vox es antidemocrático, que es el lobo feroz y que nos va a volver a llevar a las cavernas, mucha gente se lo cree. Todo esto viene a cuento de que no veo mal en absoluto que se pongan de acuerdo aquellos que tienen algo en común, porque que yo sepa, ese partido no ha asesinado, ni quiere dejar de ser español, ni nada de todos esos que han sostenido un gobierno inaudito, al menos hasta el momento. Se quedan más anchos que largos diciendo que son de ultraderecha, y quienes lo dicen, resulta que son de ultraizquierda, porque Podemos, Izquierda Unida, con más cara que espalda, y ahora Sumar, que lo que hacen es restar, ondean la bandera progresista cuando todos sabemos que son comunistas, que por cierto no me parece un régimen de lo más democrático.

Todos sabemos de la intensa relación que tienen con países dictatoriales como Venezuela, cuyo amigo íntimo es el ínclito Zapatero, a quien hizo bueno, buenísimo nuestro actual presidente. Tantas y tantas veces se nos ha insistido en que unirse con ellos era la perdición que llega un momento que, como no estudies bien y te preocupes de enterarte, acabas cayendo en la inmensa contradicción de que ultraizquierda es sinónimo de progresismo, ese que permite todas las atrocidades, las leyes que hemos visto. Jamás me he sentido menos libre que estos años, con la gestión de la pandemia, con las mascarillas que aún tengo que seguir llevando en mi trabajo privándome de poder realizar unas terapias adecuadas, porque a este Gobierno lo que le ha preocupado es seguir cada uno donde está y no el bienestar de los ciudadanos. Porque han dictado leyes contradictorias, sin ningún sentido común, privándonos de nuestras familias durante casi dos años, sin navidades por el covid mientras se podían reunir en un restaurante "x" personas de distintas unidades familiares y yo dos sin ver a mis hijos. Jamás me he sentido más vigilada, más atada, jamás he visto el adoctrinamiento que se está haciendo, gracias a Dios no a mis hijos, pero sí a mis nietas y a los cientos de niños que estoy viendo últimamente, como en un régimen comunista que se precie los hijos son del estado. Tal cual. Todo es prohibir, la opinión no es libre porque no puede decir lo que sientes, lo que piensas, porque lo mínimo que te pueden llamar es facha. De todas maneras, lo tengo claro, si a mí me lo llaman, contestaré… ¡Y tú rojo! Ya puestos a volver al pasado, memoria histórica incluida, aunque las víctimas de los etarras no entren en esa ley, habiendo conseguido los asesinos de Bildu que no se les considere para las ayudas económicas que sí conseguirán las víctimas del franquismo… En fin. Lo dicho: Vox es un partido democrático, con ideas que nos gusten o no entran dentro de la Constitución, algo que muchos otros partidos ni siquiera la acatan. Pero no ha habido la suficiente propaganda para llamarlos lo que verdaderamente son: Comunistas.