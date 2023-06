Adiós a Víctor Luis

Nos dejó Víctor Luis Álvarez a los 78 años. El mismo día que en la Casa Consistorial pasaban cosas que a él le disgustarían. El lunes 12 –hace una semana– me escribió: "Luismi, te estoy preparando un documento para enviarte, pero va para largo, ahora pillé el covid y voy muy limitado. Un fuerte abrazo". Hace un par de meses, en su casa del polígono de Pumarín, me relató muchas cosas: "Ya que eres el cronista para que lo sepas, quiero que lo grabes". Entre otras su experiencia en la academia obrera de José Luis García Rúa a comienzos de la década de 1960.

Muchos en Gijón fuimos testigos del compromiso de Víctor Luis con la democracia y las libertades. Primero cuando no había esas cosas y luego con un activismo cultural y social que no tuvo límites. Hasta sus últimos años porque inmerso estaba en las movilizaciones de los pensionistas. De mis últimas conversaciones con él me quedo con una reflexión: "Nunca fui lo bastante perfecto como para ser un buen comunista".

Muy recientemente, el 11 y el 12 de este mismo mes de junio, Manuel Castro lo entrevistó en LA NUEVA ESPAÑA en la sección "Memorias": ingeniero jubilado de ArcelorMittal, militante antifranquista durante y después de Franco; activista de la cultura, por ejemplo desde Gesto y la Sociedad Cultural Gijonesa; pionero en la recuperación de la memoria histórica en la ciudad... La lista no tendría punto final.