Barbón vs Abascal

Desde su misma aparición, Santiago Abascal y Vox siempre han sido objeto de toda clase de insultos y descalificaciones e incluso agresiones físicas: casi todos los medios veían en Vox el nuevo fantasma que recorre España, como afirmaba Marx del comunismo. Era la ultraderecha peligrosa; con Vox no sólo no se podía pactar, sino ni mirar ni hablar, había que aislarlo, silenciarlo con cardones sanitarios. En Asturias, el presidente Adrián Barbón ha utilizado a Abascal como un arma arrojadiza para atacar al Partido Popular, pues según Barbón, sería Abascal quien impondría al PP las condiciones de Gobierno, y eso sería un grave retroceso y un peligro. Llegó incluso a la ignominia de acusar a Abascal de profanar Covadonga por pedir a su rector, el bueno de Don Adolfo Mariño, que rezase por él a la Santina.

Pero la realidad se ha impuesto porque Vox no solo es el tercer partido de España, con 52 diputados, sino que en Asturias también ha sido elegido por los asturianos como el tercer partido del parlamento asturiano. Vox es el partido que proporcionalmente más ha crecido, y su influencia se extiende a ser socio de gobierno en municipios y comunidades autónomas de España, menos en Asturias, porque por razones obvias, Barbón no va a pactar, sino con los herederos marxistas del viejo fantasma que recorría Europa. Vox no es oportunista ni chantajista; en todos las partes dice y defiende los mismos valores morales, políticos y educativos, que son la antítesis de los que defiende Adrián Barbón, siguiendo las instrucciones llegadas de los que han perdido en Madrid. Incluso ha sacrificado a un consejero brillante como el Ciencia y Tecnología por seguir las órdenes de la gran favorecida Adriana Lastra.