Álbum de daguerrohaikus (19)

Hay escenas, "Bilbo", que no se aprecian si no se narran. No hay foto que las describa.

Ángel Un silicótico en un poyo sentado, vecino inerme. Cualquiera que lo observara al pasar le atribuiría una figura espigada y enteca. Manera de verlo de pie no había, sin que se apreciaran deficiencias de su aparato locomotor. Ángel se mostraba invariable cada día, descansando sobre sus nalgas en un banco de piedra pegado a la pared del quicial de la puerta de la casa. Organizaba sentadas cotidianas resistiéndose a sucumbir ante la perseverancia de la silicosis; se negaba a aceptar que, a su muerte, la pensión consecuente columbrara penurias para los suyos. Exigía volver al tajo porque los accidentes mortales en la mina se pagaban mejor que los decesos por enfermedad. Con las exhibiciones públicas pretendía demostrar, aun sentado, sus destrezas motrices, liando cada poco la picadura de Cuarterón en el cuadernillo de papel de fumar, únicos movimientos, estos de las liaduras, soportables, casi heroicos. Todas las voces autorizadas coincidieron en declarar que aquella tarde canicular la solana lo tumbó de la bancada sin esparajismo alguno, como el pájaro que cae a plomo de la rama del árbol o del cable del tendido eléctrico. El librillo encerrado en su puño derecho, la mecha gorda y amarillenta desenganchada del chisquero, la petaca, las hebras de tabaco esparcidas por la senda que lindaba su aposento aderezaban los indicios singulares de aquel desorden pronosticado, de aquel destino inexorable. Dicho está que Ángel sucumbió como un gorrión desorientado, ahogado por su propia respiración, traicionado por sus propios pulmones repletos de polvo de sílice. Y dicho queda que la mina cruel trazó otra muesca dolorosa y rutinaria sobre nuestras pieles resecas. La trilla Miedo del niño a que ensucien la parva prontas boñigas. El trillo, cachazudo, daba vueltas y vueltas a la parva desparramada por la era. Sostenía el niño las riendas que apenas incomodaban el flemático y unísono caminar en redondo de las dos vacas. Predominaban los olores veraniegos de la mies. El sol se desplomaba sobre su visera. En estas, a la vaca mala de Serafín, dueño del trillo, de la era, del ganado, del trigo, del aparvador, de la máquina de beldar, del botijo, de todo, le picó la mosca y emprendió una alocada carrera hacia el terraplén que cortaba las eras y descendía, vertical, hasta la misma carretera que partía el pueblo por la mitad, arreando con lo que atropaba por delante, arrastrando tras de sí a la vaca buena y al trillo en un reburujado desbocamiento. La arrancada repentina, la violenta sacudida lo arrojó de culo sobre la parva amarilla a medio trillar. Los cagamentos irreverentes de Serafín resonaban en La Loma y en El Peñuco.