Réquiem por la Justicia

Son tiempos difíciles para quienes nos dedicamos a esto de la Justicia. Hace muchos años que venimos quejándonos del abandono sistemático de todos los gobiernos a la administración que precisamente debería ser el pilar más fuerte de nuestra democracia, porque de poco sirven leyes que reconozcan derechos, establezcan límites o fijen según qué protecciones, si no podemos obtener su efectividad, o la obtenemos tarde, mal y nunca. Así de sencillo. Fijar un juicio en materia laboral para dentro de dos años no resuelve el problema sobre el que versa, al igual que obtener el reconocimiento de una deuda años después de que el deudor quiebre no nos sirve de nada, y para qué hablar de las consecuencias inasumibles que los retrasos en materia de familia pueden suponer para niños y adultos.

Una Justicia lenta, carente de medios, y por tanto ineficaz, deja en la más absoluta indefensión al justiciable, a todos nosotros, en definitiva. Lo triste es que parece que no queremos darnos cuenta. Hace meses que aparecen en algunos noticiarios referencias a, primero, la huelga de Letrados, después, a la desconvocada in extremis por los jueces, y ahora, quizá la más dañina de todas, a la de los funcionarios. Y no pasa nada. Ni una sola vez la noticia ha abierto telediarios o copado portadas de periódicos, lo que es reflejo del valor que históricamente se le ha venido dando en nuestra democracia a la Justicia, pero no solo por la clase política: ni siquiera ahora, con los juzgados totalmente colapsados desde enero, aparece entre las preocupaciones de los españoles en las últimas encuestas. No es que no esté entre las cuestiones que más preocupan, es que ni siquiera aparece. Así que no debe sorprender a nadie, que, en pleno periodo electoral, aun cuando no haya empezado oficialmente la campaña, los planes para aumentar la inversión y modernizar la Justicia ni están, ni, para qué nos vamos a engañar, se esperan. ¿Ustedes recuerdan oír en algún mitin alegatos en favor de las reformas procesales que el sector reclama? ¿o promesas de aumentar las dotaciones presupuestarias para equipararnos por fin a la media europea?

No solo es grave la politización de la Justicia a la que asistimos en los últimos años, más grave es sin duda, debilitarla hasta el punto de que ejercer la abogacía o la procura, por ejemplo, profesiones destinadas a la representación y defensa de la gente en protección de sus derechos, se está convirtiendo en un auténtico desafío para equilibristas. Démonos cuenta de lo que perdemos señores y señoras. Después, será tarde.