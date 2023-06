La crisis del PSOE puede llevar a su refundación (II)

El progresivo divorcio del "sanchismo" sobre el ideario socialdemócrata del PSOE creó la aparición de "versos sueltos" (esporádicos militantes disidentes con la gestión de su Secretario General) que han aumentado progresivamente hasta constituir el denominado colectivo "Fernando de los Ríos", cuyo objetivo es recuperar el discurso tradicional del partido. Acto seguido, procede recordar la trayectoria política de ese militante socialista, considerado como referente histórico del partido. Me explico de forma detallada por apartados:

En primer lugar, Fernando de los Ríos nació en Ronda (1879), estudió en la Institución Libre de Enseñanza dirigida por Francisco Giner de los Ríos (su tío), donde fue profesor tras doctorarse en Derecho y, luego, fue catedrático en la Universidad de Granada.

Se afilió al PSOE en 1919, fue elegido diputado por Granada y se opuso a la dictadura de Miguel Primo de Rivera como partícipe del "Pacto de San Sebastián" (de afirmación republicana), motivo por el cual fue encarcelado. Durante la II República, fue Ministro de Justicia (gobiernos de Alcalá Zamora y Manuel Azaña) para luego ser embajador de España en Washington (hasta 1939); cuando fue "purgado" por el franquismo y forzado a residir exiliado en New York, ejerciendo como docente en la "New School for Social Research", hasta fallecer en 1949.

En segundo lugar, ideológicamente, defendía un socialismo democrático, humanista, reformista (no revolucionario ni autoritario). Consiguientemente, se opuso al ingreso del PSOE en la Tercera Internacional Comunista; surgiendo la escisión de un sector del PSOE para transformarse en el Partido Comunista de España (PCE).

Destacó por afirmar: "En una autocracia, la desobediencia es un deber; pero en una democracia, la obediencia es una necesidad" y: "Allá donde las fuerzas económicas (trusts) sean potentes no hay posibilidad de garantizar la libertad política", siendo partidario de subordinar la economía de mercado al interés público.

En tercer lugar, socialmente, defendió un Estado laico desvinculado de la Iglesia, sin financiarla pero admitía libertad de culto; lo cual comulgaba con su perfil de masón.

Dicho lo cual, parece que los actuales disidentes del PSOE con la gestión de Pedro Sánchez desean que el partido recupere sus raíces mediante una refundación; proceso que precisa un tiempo (que carecen) para afrontar con garantías el 23-J, especialmente si quienes encabezan las listas del partido son ministros, exministros o militantes de su línea política que, ante la temida derrota electoral, buscan refugio en el Congreso para poder garantizarse un cargo político con sueldo.

En síntesis, parece que asistimos a un "sanchismo" en declive o reciclado por carecer de savia nueva y consiguiente credibilidad; un signo premonitorio de otra derrota del PSOE en las próximas elecciones del 23-J. Tiempo al tiempo.