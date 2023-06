Igualdad y empleos

Escandalizarse a estas alturas de un pacto Foro, el PP y Vox para gobernar Gijón, viendo los resultados de las elecciones municipales, porque Vox tenga una concejalía, parece un rasgarse las vestiduras cada vez menos creíble. Sobre todo, viniendo de los representantes de un partido que en campaña electoral reiteraba no pactaría con chavistas, sediciosos, malversadores y exetarras, y acto seguido Pedro Sánchez los ha tenido de miembros o socios del gobierno durante cuatro años. ¿Quién se cree que el secretario general negro de Vox es racista o Ayuso igual que Mussolini? Cosa distinta es el tema de ilegalizar partidos: no es competencia de un gobierno rival, sino de jueces independientes, si se demuestra que como organización han violado la Constitución o leyes vigentes como organización, de manera colectiva, planificada y reiterada.

Un asunto polémico ha sido el tema de la igualdad en ese pacto de gobierno, cuyo contexto y contenido deberá aclararse. Tan absurdo sería pretender menores derechos para las personas LGTBI (otra cosa son colectivos para recibir subvenciones), como implantar privilegios por serlo. Así, cuando Podemos ha planteado que su candidata sería la mejor alcaldesa para Valencia por ser "sorda y bollera", y no ha salido ni concejala. Habrá que valorar el programa, la experiencia de gestión, pero, ¿qué tiene que ver que sea lesbiana para ser mejor alcaldesa que un heterosexual, hombre o mujer? La mejor política de igualdad de oportunidades no es pintar unos bancos de violeta, sino mayor crecimiento económico, para hombres o mujeres, blancos o negros, altos o bajos.

Gijón y Asturias necesitan revulsivos para dejar la cola del pelotón de ciudades y regiones españolas. Las corridas de toros no me gustan, las considero maltrato animal, pero los jóvenes no se van de Asturias porque las haya o no. Las cuestiones centrales son el empleo, los impuestos, las inversiones, las infraestructuras y también a nivel local el urbanismo, los equipamientos, los servicios y la vivienda. Hace falta impulsar una mejor ciudad para los ciudadanos, y valorar las políticas municipales no por sus promesas, sino por sus resultados. La oposición no debería decir a todo que sí ni que no, sino críticas constructivas y así alternativas viables. Sobran proyectos mareando la perdiz. Promovamos empleos, Naval Gijón, Tabacalera, Muro de San Lorenzo y demás.