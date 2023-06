Discapacidá de los capacitaos

Fo un seis d’avientu, noté como si la metá del mio cuerpo se inundare. L’añu yera’l 2005, pali que pali diba paralizándose’l llau drechu del alma, del sentimientu, de la vida... Derrame celebral, eso me taba a pasar. D’entós p’acó, coxico pel barriu’l Carmen, per Cimavilla, per El Muelle... pel mio Xixón del alma. Pasé a formar parte d’esa xente a la qu’hai de tener pena, non xusticia, non; yá formaba parte de los probes seres que sufrieren un castigu divín.

¿Y los políticos? ¿Cuándo trabayen piensen que tienen de facelo cuidando que seya adautáu? Voi falar de dalgunes zones cercanes a onde vivo, pero toi seguru qu’en tou Xixón alcontraría llaceries de tou tipu, onde los políticos desdexen a les ciudadanes/os discapacitaes/os. Camino pela playa Panchón, mal llamada de Poniente, y llego al espigón fonderu, el vecín con El Musel. Préstame muncho pasiar per él, que l’aire me relaxe la mente y la mar casi me meta dientro d’una islla. Polo menos la metá del añu atápase con arena y como persona paralizada de mediu cuerpu, non sólo son discapacitaos los que sufren la siella ruedes, alcuéntrome imposibilitáu de caminar per ella, desestabilízome y puedo cayer de brucies. L’abandonu que sufre l’espigón por parte l’ayuntamientu ye ablayante. Voi de los Xardinos la Reina hasta La Rula, a nun sé qué conceyal se-y ocurrió poner les baldoses negres non rectes, deformes, que llogren que zarapique un día sí y otru tamién. Entá nun cayí nelles, non asina n’otros llugares, quiciabes porque voi mui concentráu a sabiendes de lo peligroses que son. Baxo del Cerru Cimavilla pela zona la ilesia de San Pedro, hai un cachu grande de baldosines pelos qu’un coxu nun ye a pasar. Imposible. Y milenta más qu’hai pel conceyu. Pasen les eleiciones municipales y a dengun partíu se-y ocurrió falar d’ello. Eso ye la dexadez que tienen colos discapacitaos.