Epílogo de la soltería

Una de las cosas que celebro de mi época juvenil, además de la inexistencia de redes sociales en las que dejar rastro de inevitables pecadillos de inmadurez, es la nula obligación de someterse a una despedida de soltera o perpetrarla con terceras personas a las que supuestamente se aprecia. He acabado por compadecer a chicas y especialmente chicos con los que me cruzo en fin de semana y que transitan por Gijón burdamente disfrazados, rodeados por un grupo uniformado de amigos que parece haber afilado su ingenio al objeto de someter al futuro contrayente a una ristra de humillaciones al tiempo que un maratón de resistencia etílica.

Cuando voy por el quinto martirizado en cancán fucsia, cargando con un ataúd de goma eva o arrastrando una cola hinchable de dinosaurio, me entran ganas de preguntarles si creen que han de pasar por ello como rito inevitable de iniciación, para enseguida sacarles de su error y proponerles que salgan huyendo. A ver si estamos haciendo pasar por tradición lo que es un paquete turístico.

El INE dice que la edad media de la "primo-nupcialidad" es en nuestro país de 36,78 años en ellos y 34,62 en ellas. Ha ido subiendo en los últimos lustros hasta desembocar en estas edades a las que se presupone cualificación profesional, emancipación, ejercicio responsable de voto electoral y cierto pudor de madurez. El cambio de contexto hace fluctuar ciertos parámetros.

El nicho de negocio es goloso, florecen empresas de eventos que ofrecen noches en hoteles o pisos turísticos y actividades como fiestas personalizadas, paseos en globo, catamarán, caballo o limusina. Evidentemente esto mueve cualquier economía local. El problema es que muchos de estos grupos trasmutados en hordas de victimarios dejan un rastro de incordios.

Grandes ciudades como Logroño, Málaga, Sevilla, Córdoba o Salamanca han modificado sus ordenanzas municipales ante los problemas de ruido, desórdenes públicos, suciedad y atentados contra su patrimonio histórico directamente relacionados con despedidas, y sus policías locales despliegan dispositivos especiales en fin de semana y festivos.

Sorprende el particular histórico que las despedidas tienen ya en la crónica de sucesos. Nacionales y extranjeros han protagonizado trifulcas, daños a espacios públicos, detenciones, rescates, comas etílicos… Alguno no llegó a tiempo a su propia boda. En Gijón recientemente un joven fue atado a un poste con cinta aislante y la policía acabó identificando a todos los componentes del grupo.

El debate no es nuevo en nuestra ciudad, las patronales de hostelería y hotelería lo han puesto sobre la mesa y ya hay establecimientos que no atienden a estos grupos. Iniciativas particulares que reclaman un contexto regulador. De paso, quizás contribuyamos a aclarar que no es obligatorio un epílogo a la soltería. Sospecho que habrá quien nos lo agradezca.