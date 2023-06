Hala, por si estaba poco sensible ya me habeis hecho llorar. No es mi mejor momento personal, la vida tiene estas cosas, pero de repente llega un rayo de sol que ilumina tu oscuridad. Lo de ayer, me ha llegado al alma. Fué una maravillosa sorpresa que jamás me hubiera imaginado. Si, esa soy yo. Pero también la mamá pesada, la coqueta, la bocachancla, la que ha cometido muchos errores en la vida, o ha hecho daño, sin querer, ¡pero lo habré hecho… Ah! y la que tiene un genio de mil demonios, la eterna llorona, la drama queen, pero también la que en serio pone a su familia por delante de su vida sin la menor duda… esta la familia es mi talón de Aquiles.

Y también soy la que echo pestes cuando estoy de vacas y tengo la mente en blanco para hacer estas tonterías de reflexiones desde hace 23 años, y la que da gracias a Dios por seguir haciéndolo. Porque lo hago como terapia, cuando tantos y tantos me dicen por la calle lo que me leen, me felicitan, o hasta me dan las gracias. Y no me digan, pero lo único que quiero es …eso que me quieran. Porque soy superpegajosa y aquí mi familia pues no salió a mí, y necesito a veces las palmadinas en la espalda que me dan mis lectores y por supuesto mis pacientes, para los que vivo y moriré, porque me quedaré tirada en algún despacho.

Mis tres hermanas, son todo. Las que jamás me han abandonado. Mis amigos lo son desde hace 40 años, y los nuevos Ani, Yolanda, Rocío, Irene, mis niñas de la Pelu, son también mis maravillosos terapeutas, con los que lloro (como no) pero que están siempre ahí. Ani, es mi otro yo, mi cerebro, el cerebro de la clínica que a mis 67 tacos se me lían las cosas, mi amiga, la madre de mi nieta mayor, aunque no la haya parido yo… Carla. Y él… bueno 43 años de matrimonio y 6 de novios. Como dice mi hermana, anda que el de los ojos verdes te adora, cuando le digo que no le soporto. Y sí. Es que no todo es maravilloso. Que va, riñas y reconciliaciones, pero siempre junto a mí, siempre su abrazo cuando no puedo más y le empapo la ropa con mis lágrimas.

Pero compañerinos de LA NUEVA ESPAÑA, Eloy, Ignacio, Sandra, Gabi y a Sergio por su resumen de ayer…. Gracias, gracias por dejarme ser parte de vuestra vida.

PD: Moriarty no pueden estar mejor…. aunque hayas puesto filtro a las arrugas…