Huelgas letales

Hace ya seis meses que se viene produciendo un fenómeno inédito en la Unión Europea: en uno de los países que la integran la Justicia ha desaparecido, sus juzgados no funcionan, a sus habitantes se les ha privado del derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, y por si fuera poco se ha provocado la destrucción económica y profesional de sus abogados y procuradores.

Aunque duele decirlo, ese país es España.

Las sucesivas huelgas de funcionarios que desde el inicio de este año 2023 estamos padeciendo en el ámbito de la administración de Justicia han devenido en una casi total paralización de uno de los pilares del estado de Derecho; las reivindicaciones salariales de unos y otros servidores públicos, junto con la actitud adoptada por el Gobierno central ante las mismas, ha dado lugar a una situación insostenible que degrada profundamente la calidad de nuestro sistema democrático y pone en entredicho a España como espacio físico, humano y económico dotado de seguridad jurídica.

Hoy en día son cientos de miles las personas y empresas a las que de facto se les ha arrebatado injustamente su legítima expectativa de obtener en un plazo razonable una respuesta a sus solicitudes de amparo ante los tribunales; son cientos de miles los escenarios personales de toda índole que se han quedado atrapados en un limbo judicial en el que nada se mueve, en el que ninguna importancia se da a situaciones dramáticas y de verdadera emergencia que muchos individuos están padeciendo sin que legalmente tengan obligación de soportarlo, y todo ello con el reproche añadido de ser tratados con verdadero desprecio y humillación cuando se les cita y se les obliga a acudir a las sedes judiciales en estricta fecha y hora, para luego allí encontrarse con que ese asunto suyo, que probablemente les impide dormir y les desasosiega, no va a ser despachado porque hay una huelga en curso. Al ciudadano, titular de derechos, se le está considerando como súbdito, sometido a obediencia.

En estos momentos en nuestros juzgados hay millones de euros paralizados que no se entregan a sus legítimos propietarios porque es necesaria la firma de un funcionario que no se encuentra activo en su puesto de trabajo; son ingentes sumas de dinero que tienen un dueño con nombre y apellidos, pero al que no le llegan porque están retenidas; no cuesta mucho imaginarse las numerosas situaciones personales angustiosas que seguramente hay detrás de ese dinero secuestrado. Y esto es sólo la punta del iceberg: añadamos juicios de herencias parados, pleitos suspendidos contra inquilinos que no pagan la renta y siguen ocupando los pisos y locales de sus desesperados caseros, divorcios que no se tramitan, delitos que no se instruyen ni se juzgan, y así innumerables procedimientos judiciales.

Es evidente que nos encontramos ante una situación anormal no homologable con Europa, propia de un Estado fallido; ante esta tesitura el Ministerio de Justicia no sabe reaccionar, pero algo habrá que hacer con urgencia, porque en otro caso el daño inmerecido que se está ocasionando a personas y empresas ajenas a las huelgas judiciales va a ser irreparable. Montesquieu dijo que una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad, y esto es lo que hoy está sucediendo en España, en seis meses de parálisis judicial se ha abierto la puerta a que la función social de la Justicia desaparezca, y cuando esto ocurre su lugar siempre es ocupado por la violencia y la arbitrariedad.

Pero este lamentable esperpento tiene más damnificados: todos los abogados y procuradores del territorio español están en paro forzoso no retribuido, las huelgas iniciadas por 4.300 letrados de la Administración de Justicia y 45.000 funcionarios judiciales han provocado que 155.000 abogados ejercientes y 37.000 procuradores no puedan desempeñar la actividad de la que viven y pagan sus facturas. Ya hay cierres de despachos profesionales, despidos y situaciones personales de verdadera angustia económica. Nunca se dio el caso que unas huelgas pudieran llevar a la ruina a profesiones enteras, pero así está sucediendo ante la indiferencia egoísta de unos y otros.

La Abogacía y la Procura se hayan hoy en uno de los momentos más difíciles de su existencia, es perentorio que sus Colegios profesionales reaccionen con rigor y contundencia, es tiempo ya de exigir responsabilidades de todo tipo por el daño ocasionado, incluso penales. Un servicio público esencial como es la Justicia está funcionando de un modo inusualmente anormal y cuando así sucede la Constitución española prevé el pago de indemnizaciones a favor de los perjudicados; el Código Penal tipifica diversos delitos para aquellos supuestos en que a las víctimas se les retiene o se les despoja de su dinero en perjuicio de su patrimonio.

Así que por el bien de todos póngase fin al despropósito que estamos viviendo.