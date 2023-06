Álbum de daguerrohaikus (20)

El tracatrá del antiguo tren que ves en esta foto, «Bilbo», sustituyó en seguida a los vaivenes de la cuna, justo cuando el niño comenzó a entretenerse con las trifulcas de los vecinos de la casa del Barrio de Abajo, la segunda.

El tren de La Robla De carbonilla se tiznan nariz, risa

y ventanilla.

Aquel tren negro se paró en una estación abandonada después de que muriera el padre y antes de que finara la madre. Se le desarticuló, se le despiezó sin contemplaciones, sin piedad. Algunas piezas se arraciman en museos, como los viejos se amontonan en geriátricos fríos o los gochos en pocilgas estrechas. Solo resisten, perennes, en la memoria del niño los chirridos y las chispas de sus inacabables frenazos férreos.

Ese es un tiempo tal que viaje de niño en tren de carbón.

El niño teme a la estación término, destino ignoto.

El niño añora el regazo caliente, nido. Mamá.

Tránsito incierto. Compás al tran tran que le aturde y mece.

Juliana e Hilario Juliana pega bofetadas a Hilario, borracho eterno.

Esa noche Hilario está que lo vierte, desatado, después de acabar un garrafón entero en La Cantina y agarrar una buena melopea. Esa noche, despendolado, dicharachero sin freno por el abundante vino libado cuenta al cantinero que le ofreció a su mujer 100 pesetas, un dineral de aquella, por cada polvo, si le garantizaba hacer el amor en días impares durante un mes completo. Le contestó que no era una prostituta. Que ella, Juliana, era su esposa. Que no quería ser su amante. No volvieron a follar nunca más. Hilario, borracho perplejo, se sorprendió de que lo tomara tan a las malas cuando aquella proposición le había parecido la declaración de amor más bonita que había comprometido nunca.