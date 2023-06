¡Ay, Gijón de mis amores!

¿Viva el barriu de Cimavilla!…

¡Quién tuviera la voz del Presi!, o la de Víctor y dominara la tonada asturiana, para cantar esta mañana a Gijón, en la fiesta de San Pedro, por siglos Patrón de la ciudad. Porque a eso venimos aquí, a cantar a Gijón, a cantar a la mar, que para los "playos" es como una madre. Para ellos tiene nombre femenino y es como una divinidad. Los playos son hijos y tienen alma de mar. Por eso son tan "salaos".

Venimos a "bendecir", a hablar-bien, "bene-dicere", a agradecer al Creador este litoral, esta playa "manto de canela", como la calificó el gran poeta Gerardo Diego, este horizonte, esta bahía, esta unión matrimonial indisoluble del océano y la ciudad.

Venimos cumplir con una antigua tradición. Las tradiciones son sagradas, son legado histórico, son memoria, son "el hacer esto en memoria nuestra" que nos dirían nuestros antepasados; pertenecen al ADN y son seña de identidad.

La fiesta de San Pedro es un día de convivencia, de fraternidad, de comunión, de vecindad, de sentir la dicha y el gozo de disfrutar de esta ciudad, de convivir en ella, de cantar juntos el "Gijón del alma" y la "Salve marinera". Es el día de sentirnos todos, por encima de normales diferencias y discrepancias, gijoneses y ¡hasta gijonudos! y de honrar la historia de esta tierra bendita que pisamos. Hace falta tener grandeza de ánimo y grandeza de espíritu para celebrarlo y no sucumbir a ideologías excluyentes. Gijón ha sido y quiere seguir siendo una ciudad libre, abierta, acogedora, participativa, solidaria y tolerante. Cada calificativo lo tiene por derecho propio. Nadie los debiera saltar.

Hace 24 años, un 20 de junio de 1999, llegué a esta parroquia de San Pedro. La celebración de la fiesta del Patrón y la bendición de las aguas fue mi primer acto público. Asistió al completo la nueva corporación municipal. Acababan de celebrarse las elecciones municipales y autonómicas cuatrienales. Aconteció entonces una gratísima novedad. Por primera vez una mujer era elegida alcaldesa de Gijón. Su nombre: Paz. Hizo honor a ese nombre en su larga actuación. Eterna gratitud. A ella se debe el haber recuperado la calificación de festividad laboral que le habían hurtado. Desde entonces, admirablemente, la Alcaldía tiene historia continua femenina. Esta vez en tripartito, con Carmen Moriyón, con experiencia en el oficio, médico y cirujana que sabrá diagnosticar, recetar y curar; Ángela Pumariega, deportista olímpica, experta en desplegar velas para ganar la regata de un futuro mejor, y Sara Álvarez Rouco, empresaria, que sabrá negociar los mejores eventos para el ocio y esparcimiento.

Gobernar un municipio, donde hoy todo es tan diverso y plural, es como dirigir una orquesta sabiendo interpretar la partitura y conseguir que pueda sonar en armonía. ¡Que el concierto tenga éxito!

La Casa municipal y el templo parroquial están próximos. Deseamos vivir en la mejor vecindad, como ha sido casi siempre. Para algunos excluyentes, me gustaría resaltar y reivindicar la labor social de la Iglesia de Gijón, de atención a los necesitados y de defensa de los derechos y la libertad. Como muestra fehaciente, ahí están el Hospital de Jove, obra en su tiempo del cura Sama, las escuelas de San Eutiquio del arcipreste Ramón Piquero, el "Proyecto Hombre", iniciativa en Gijón de los hombres de aquella Acción Católica,(hago memoria de Díaz-Negrete y del cura Nicanor Lopez Brugos); la Fundación Siloé, del cura Santaclara y la Rectoral de San Pedro transformada en Residencia de mayores. No somos un verso suelto en la ciudad. Estamos comprometidos con ella. Hay personas, instituciones y acontecimientos que merecen ser reconocidos, que no se debieran de olvidar o minusvalorar.

Y estamos en Cimavilla. Hay que hablar de "esti barriu", donde están los orígenes y el cromosoma que acuña la singularidad de este Gijón del alma. Todos se hacen mieles hablado, encomiando o contando anécdotas e historias de este lugar. Pero Cimavilla es como la "guelina", la queremos mucho para la tenemos poco cuidada, con los vestidos viejos, llenos de remiendos y en alpargatas gastadas… como si tuviera que salir todavía con la cesta en la cabeza a vender el pescau: "Parrochines fresques…" voceaban la Monrolla, La Tarabica, La Peraldina, la Guapita… y otras castizas mujeres, porque este lugar fue un empoderado matriarcado. El pescau ahora se ofrece en los buenos restaurantes y las típicas tabernas del entorno. Cimadevilla, señora y señera, necesita un ada protectora para un cambio de vestido y de ocupación. Tiene los mejores edificios monumentales para una dedicación cultural: el Palacio Revillagigedo y el Monasterio del Santísimo Sacramento de las Agustinas recoletas, luego de la desamortización, la Tabacalera. Por cierto, que en ella vivieron dos mujeres extraordinarias: María de Santo Tomé, la fundadora (llanisca reclamada por el Ayuntamiento, 1668, S. XVII) y Josefina Jovellanos, hermana de Don Gaspar, conocida como Pepa la Argandona. Hicieron grandes obras de humanidad dedicándose a la enseñanza y a la caridad.

La cultura es un recurso, hoy muy importante, como generador de riqueza y desarrollo, en la actual sociedad del conocimiento. La pintura es una de sus mejores y eficaces artes. Gijón es cuna de grandes pintores: Valle, Moré, Abades, Marola, Pepa Osorio, Pascual Terejerina, Antonio Suárez, Basterrechea, Orosia, Jesús Gallego… y así hasta más de una cincuentana… Necesitan un museo donde colgar sus obras para poderlas admirar y contemplar. Un buen museo, contribuye a la cultura, eleva el espíritu, despierta vocaciones, atrae visitantes, contribuye al turismo inter-estacional que ahora llega en los cruceros y pronto llegara en el AVE. Dará mucha vida al barriu y engrandecerá y dignificará la ciudad.

Hoy, esta iglesia de San Pedro, icono también de la ciudad por su bella arquitectura que se estampa sobre el mar, y que alberga obras de arte de Rubio Camín, de Magín Berenguer, de Antonio Suárez, Gallego, José Ramón Zaragoza… puede dar testimonio del poder atractivo y de su contribución al disfrute de turistas y visitantes.

Venimos a bendecir, a "hablar-bien", y a que San Pedro nos bendiga, que diga él una buena palabra para nosotros.

Que nos traiga la Paz, y especialmente para Ucrania. Son muchos meses de invasión y violencia. Para ellos nuestra acogida y solidaridad.

Que alumbre iniciativas para crear trabajo y que los jóvenes de Gijón no se vean forzados a emigrar.

Que el Sporting recupere su clasificación y no pierda su identidad.

Que la meteorología de este verano nos permita disfrutar del sol, la playa y la montaña.

Que el Piles baje limpio y cristalino, y sea navegable.

Que reine la convivencia y la cordialidad, que seamos gijoneses, primero y antes de cualquier otra pertenencia o adscripción.

¡Viva San Pedro! ¡Viva Gijón!