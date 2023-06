Sobre un misterio pictórico

Hasta el pasado 21 de mayo ha estado expuesta en el Museo de Bellas Artes de Asturias una vista del Campo Valdés propiedad de Álvaro Armada, conde de Revillagigedo.

Este paisaje urbano realizado hacia el año 1700 no tiene autoría conocida ni gran relevancia artística, pero cuenta con un especial encanto "naif" y, lo más trascendente, ofrece información de interés sobre el Gijón de la época.

Aunque el cuadro no cuenta con una perspectiva ortodoxa, lo primero que resulta llamativo es la vista sobreelevada que muestra de la zona, similar a la que se tendría desde la parte superior de la torre de los Jove-Hevia. Aunque el paisaje nos resulta familiar, observamos un Gijón ya desaparecido del que hoy sólo perviven el palacio de los Valdés –con leves modificaciones en la parte baja de su fachada–, la capilla anexa y el muro almenado que cerraba su huerta, en el presente todo ello sede del colegio Santo Ángel. El resto de construcciones ya no existen, incluso la topografía no es la misma ya que la cima del Cerro es hoy diferente.

Han desaparecido la antigua iglesia de San Pedro, la ermita de Santa Catalina y el muro almenado que cerraba entonces ese flanco de la villa y que, como vemos en la parte inferior izquierda del cuadro, terminaba en una puerta acastillada. De todas las construcciones representadas esa puerta fortificada es la única que resulta inesperada y, teniendo en cuenta que sí existió todo lo demás mostrado en el cuadro, no parece ser una invención.

Esa entrada a la villa desde levante puede corresponder al Portillo de San Lorenzo, una obra aún pendiente de investigación. Tal nombre aparece como topónimo en la zona del actual Ayuntamiento en algunos planos hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando ya había desaparecido tras la reforma del Campo Valdés abordada en la década de 1780 debido a la construcción, siguiendo las directrices del Plan de Mejoras de Jovellanos, del muro que hoy hace frente a la playa entre la iglesia y la rampa de la pescadería.

En ese nuevo espacio urbano nada quedó a la vista de esa entrada fortificada ubicada aproximadamente –si tomamos como referencia el plano realizado por Antonio Alcalá en 1785– en la zona en la que hoy se ubica el monumento a José Miguel Caso. Ocurrió lo mismo con la antigua Puerta de la Villa –hasta 1782 emplazada en la calle de la Trinidad a la altura del actual número 23–, que fue desmantelada para ampliar la zona de servicio del puerto y cuyos restos fueron en parte empleados para construir la nueva Puerta de la Villa que se levantó a finales de ese mismo año en la actual plaza del Seis de Agosto.

Es casi seguro que el muro almenado del Campo Valdés y la puerta que vemos en ese primer término del cuadro se desmantelaron y reutilizaron para levantar el muro actual o servir de relleno tras el mismo. Fue un proceso de reciclaje que durante siglos afectó a muchas construcciones obsoletas: convertirse en cantera para otras nuevas.

Este misterio pictórico enlaza con otro misterio pétreo. En enero de 2021, tras una desaparición de arena excepcional en la parte más occidental de la playa de San Lorenzo, quedaron a la vista varios sillares labrados de interés. Sin contexto arqueológico y a merced durante largo tiempo de la dinámica marina, es difícil atar cabos fiables respecto a su origen, aunque por su labra evidencian que formaron parte de una estructura con cierta relevancia y que esta pudo ser de época moderna.

Las piezas localizadas no concuerdan con las imágenes existentes de otros edificios desaparecidos que hubo en la zona, como el antiguo templo de San Pedro o el primer mercado de la pescadería, pero tampoco parece probable que provengan de una construcción alejada de la zona.

Hablamos de piezas que pudieron ser un capitel, conformar una pilastra, acoger una reja... aunque no es posible formular más que una hipótesis discutible, quizás sean lo único que nos queda del Portillo de San Lorenzo.

En cuanto al motivo por el que acabaron bajo la arena puede apuntarse a la última gran obra pública materializada en esta zona: la reforma del muro de San Lorenzo entre la rampa de la pescadería y la escalera número tres. Realizada a comienzos de 1937 dentro del Plan de Reformas emprendido por la Gestora Municipal que presidía Avelino González Mallada, la obra supuso desmantelar la rampa original, hacer la actual y rehacer aproximadamente 100 metros de muro entre los dos puntos citados.

Constantino Suárez dejó registro gráfico de esas obras y así podemos ver que la remoción de materiales pétreos fue importante y que tuvo que suponer sacar a la luz restos que hasta entonces habían servido de relleno. En el contexto del momento no resulta extraño que en la playa quedasen durante las obras piezas que pudieron resultar llamativas y que la arena no tardaría mucho en engullir.

Quizás en algún momento futuro el análisis de las argamasas adheridas a esos sillares, de la composición de su arenisca o una investigación documental en profundidad confirmen esta hipótesis o quizás apunten a otra opción totalmente diferente, el pasado siempre es imprevisible.

Por suerte, el cuadro ha estado disponible para el disfrute público durante estos últimos meses y las piedras están a buen recaudo. El misterio ahí queda.