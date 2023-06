San Pedro y San Pablo, mucho más que un rito "playu"

La Iglesia católica apostólica celebra la festividad de los dos pilares indestructibles de su fe. San Pedro un duro pescador del Mar de Galilea seguro de sí mismo, arrogante y astuto; pequeño empresario autónomo en empresa familiar, hasta que un día, en plena faena de arreglar la redes, Jesucristo le cambió la vida y el nombre, pero no de oficio: así, de Cefas lo llamó Pedro, y de oficio de pescador de peces pasó a pescar hombres y mujeres para iniciar el proceso de la fundación del Reino, la Iglesia de la que sería primer fundamento indestructible pese a las fuerzas satánicas que no cesan de intentar derribarla sin éxito real, aunque alguno aparente. El personaje fundamental que se celebra junto con Pedro, es Pablo, un celoso fariseo tejedor de tiendas, a quien Jesucristo lo derribó de su caballo y lo convirtió en uno de los fundadores de la civilización europea. Pedro y Pablo viajaron mucho: más el segundo que el primero, no por turismo, sino anunciando el mensaje de Reino de Dios, a judíos y paganos, Con sacrificios y persecuciones continuas. Pedro evangelizó por las regiones de Galilea y Samaría de Palestina, oprimida por el César Romano, visitando las primeras comunidades cristianas. Pablo recorrió tres veces el mundo conocido de entonces. Llegó a España que entonces era el "finis terrae". Ambos fueron escritores de cartas apostólicas que se pueden leer hoy en la Santa Biblia por ser canónicas, especialmente las de Pablo, el intérprete más fiel del misterio de la Resurrección de Cristo. Pablo llevó el mensaje del evangelio a Macedonia, puerta de Europa. Los dos grandes apóstoles murieron en Roma. Pedro Crucificado, en el año 64: Pablo fue pasado a espada por orden de Nerón.

El Gijón del alma celebra la festividad de su Santo Patrono con la bendición de las aguas a veces negras de la playa de San Lorenzo su símbolo estival más visitado y deseado. Este año las aguas políticas bajan turbias y furibundas, porque un nuevo fantasma recorre la ciudad de Karl Marx, con nombre propio Vox, odio y descalificación por todos aquellos que no respetan la libertad de los votantes gijoneses por ideología laicista y totalitaria repitiendo los eslóganes que el hermano mayor del relato de George Orwell 1984 tenía grabado con elegante caligrafía en la fachada blanca del partido: la guerra es la paz; la libertad es la esclavitud. la ignorancia es la fuerza. La Iglesia católica apostólica celebra la festividad de los dos pilares indestructibles de su fe. San Pedro un duro pescador del Mar de Galilea seguro de sí mismo, arrogante y astuto; pequeño empresario autónomo en empresa familiar, hasta que un día, en plena faena de arreglar la redes, Jesucristo le cambió la vida y el nombre, pero no de oficio: así, de Cefas lo llamó Pedro, y de oficio de pescador de peces pasó a pescar hombres y mujeres para iniciar el proceso de la fundación del Reino, la Iglesia de la que sería primer fundamento indestructible pese a las fuerzas satánicas que no cesan de intentar derribarla sin éxito real, aunque alguno aparente. El personaje fundamental que se celebra junto con Pedro, es Pablo, un celoso fariseo tejedor de tiendas, a quien Jesucristo lo derribó de su caballo y lo convirtió en uno de los fundadores de la civilización europea. Pedro y Pablo viajaron mucho: más el segundo que el primero, no por turismo, sino anunciando el mensaje de Reino de Dios, a judíos y paganos, Con sacrificios y persecuciones continuas. Pedro evangelizó por las regiones de Galilea y Samaría de Palestina, oprimida por el César Romano, visitando las primeras comunidades cristianas. Pablo recorrió tres veces el mundo conocido de entonces. Llegó a España que entonces era el "finis terrae". Ambos fueron escritores de cartas apostólicas que se pueden leer hoy en la Santa Biblia por ser canónicas, especialmente las de Pablo, el intérprete más fiel del misterio de la Resurrección de Cristo. Pablo llevó el mensaje del evangelio a Macedonia, puerta de Europa. Los dos grandes apóstoles murieron en Roma. Pedro Crucificado, en el año 64: Pablo fue pasado a espada por orden de Nerón. El Gijón del alma celebra la festividad de su Santo Patrono con la bendición de las aguas a veces negras de la playa de San Lorenzo su símbolo estival más visitado y deseado. Este año las aguas políticas bajan turbias y furibundas, porque un nuevo fantasma recorre la ciudad de Karl Marx, con nombre propio Vox, odio y descalificación por todos aquellos que no respetan la libertad de los votantes gijoneses por ideología laicista y totalitaria repitiendo los eslóganes que el hermano mayor del relato de George Orwell 1984 tenía grabado con elegante caligrafía en la fachada blanca del partido: la guerra es la paz; la libertad es la esclavitud. la ignorancia es la fuerza.