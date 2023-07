La silla rota de Eduardo Núñez

Hace treinta y cinco años conocí a Eduardo Núñez. Lo conocí en medio de expedientes y legajos que pendían de unas improvisadas estanterías, que no eran bastantes a contenerlos, de modo que otros tantos se veían arrinconados o apilados en el suelo, muchos de ellos rotos, deshechos o descoloridos por el efecto de la humedad. Se entraba a aquel cuarto caótico y asfixiante por una pequeña puerta que se abría en el lateral de un descansillo. Veíase claramente que aquella dependencia, sin ventanas, había sido diseñada más bien para guardar cubos o escobas. Aquel era el Archivo Municipal a cuyo frente, Eduardo, un joven serio, inteligente y prometedor, se acababa de incorporar.

Por no haber no había en aquel recinto ni sillas ni mesas para los investigadores, claro que, a decir verdad, apenas había investigadores; tampoco yo lo era, pero estaba cogiendo la afición. Solo una silla y una mesa era todo el mobiliario útil. Era la mesa y la silla del archivero y el archivero me la cedió y así pude sentarme aquella mañana a copiar un decreto del obispo Manrique de Lara. Desde entonces acá Eduardo no ha dejado de atender con la misma solicitud, cortesía y profesionalidad a investigadores y usuarios del Archivo Municipal, y lo mismo el personal que le fue incorporado más tarde; uno y otros harán del archivo un lugar muy agradable, y fácil y eficaz la consulta e investigación.

A medida que pasaba el tiempo iba comprobando que el archivo de nuestra ciudad era algo más que aquel lúgubre recinto. El joven archivero iba escudriñando, clasificando y reuniendo cuantos libros, legajos, documentos, papeles, fotos, folletos y objetos efímeros permanecían olvidados aquí y allá por almacenes, dependencias y negociados del ayuntamiento, y cuando no, los buscaba fuera. Todo cuanto hablaba de la ciudad le interesaba; todo debía conservarse, porque sabía muy bien que lo que hoy son papeles mañana serán la historia de Gijón.

Los expedientes se veían ahora curiosamente ordenados; crecían las guías, índices y resúmenes tan útiles para los investigadores. Se veía en estanterías los más variados objetos que habían servido al quehacer burocrático: sellos municipales, sellos de caucho, medallas conmemorativas e institucionales, carteles, trofeos, un crucifijo de mesa, que habría servido, tal vez, para la jura de los cargos municipales, etc. etc. Aquellas vitrinas hablaban por medio de aquella variedad de objetos que hacían suponer la existencia de una mano amorosa que los había sacado a la luz cuidándolos y mimándolos. Me llamaba la atención que en un archivo documental hubiera también libros, que venían muy bien en un momento dado para consultar un dato o para llevarte a otro. Ahora he sabido que Eduardo ha estado creando una biblioteca de Gijón. Y qué decir de la hemeroteca municipal, cuya organización ha sido también responsabilidad suya; y la puesta en marcha de la página Web con la subida a la Red de importantes documentos.

Basta ver lo que era (mejor decir: no era) y lo que es el Archivo Municipal para comprender que una labor así no se hace sin vocación. Eduardo es hombre de vocación. Lo sabemos a ciencia cierta. Es persona enamorada de su trabajo, por eso hoy su jubilación le resulta dolorosa. Sírvale al menos de compensación el público reconocimiento por su enorme labor. Gracias, Eduardo, en mi nombre y en el de tantos otros rebuscadores del pasado, por tus treinta y cinco años de servicio a la historia de Gijón, por haberla acrecentado, ya que sin archivo no hay memoria histórica y sin memoria histórica no hay historia. De ahí la importancia de lo que has hecho. Al recogerlo todo, al archivar todo cuanto has podido nos has dejado la más completa historia de la villa. Esto es lo que has dejado, este es tu legado. Dices, además, con sorna, que has dejado una silla rota. Gracias, también, por esa silla rota, la que me cediste un día y has cedido a todos los consultores e investigadores, que ya no podremos sentarnos en ella, apoyarnos en ti. Gracias por esa parte de tu trabajo, de tu vida, que ha quedado y quedará en los trabajos, artículos, libros y publicaciones de tantos estudiantes, doctorandos, investigadores e historiadores de esta villa que hoy tiene un magnífico Archivo Municipal gracias a un magnífico archivero.