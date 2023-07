Clarividencia invisible

Asturias se ha puesto a la cabeza de la UE en detección de niños y niñas con altas capacidades: un 4,2% en 1º de Primaria, nivel educativo en el que se ha desarrollado la campaña piloto este curso. Teniendo en cuenta que ningún territorio ha pasado del 0,6% y que se estima que el porcentaje real es de un 10%, parece evidente que la inmensa mayoría de las personas con gran potencial no están identificadas. Ni su entorno ni siquiera ellas mismas aciertan a entender "lo que les pasa".

Según los expertos, pueden ser en España cerca de 150.000 los chicos y chicas que no encajan en sus aulas. Se aburren, se dispersan, no conectan con sus iguales, acaban teniendo conductas disruptivas, se convierten con frecuencia en víctimas de acoso y terminan engrosando los índices de absentismo y fracaso escolar. De hecho, aproximadamente la mitad no consigue terminar la ESO. Una paradoja de dimensiones formidables, un suspenso en toda regla del sistema educativo.

Aunque las altas capacidades tienen un componente hereditario, si esa disposición para mirar más allá, curiosidad por todo, clarividencia y sensibilidad tan elevadas no se identifican y son acompañadas en su crecimiento, se acaban atrofiando. Como si nunca hubieran estado. No así el sufrimiento derivado del camino de obstáculos para la integración en el universo escolar, social y hasta familiar de cada persona talentosa. Ésta termina siendo lo más parecido a su ser inadaptado, casi asocial. Pero no lo era al principio: necesitó a los demás y le fallamos.

Así que no se trata tanto de la pérdida de talento para toda la sociedad –que también, ¡con la falta que nos hace!– como del sufrimiento que estos seres acaban acumulando, un abismo íntimo que les hace arrastrar una herida psíquica incapacitante, invisible. Como la lucidez que pudieron desarrollar pero se ha quedado en los márgenes. Un proyecto vital frustrado.

Quienes entramos todos los días en un aula nos preguntamos contantemente los porqués del absentismo y el bajo rendimiento, qué hay detrás de una desmotivación en ocasiones tan profunda que parece incompatible con edades tempranas. Y mucho más cuando observamos esos destellos de especial sensibilidad, una lucidez por encima de la media en quienes, sin embargo, no cosechan un rendimiento académico acorde con lo que intuimos que hay "ahí".

Por eso, la detección precoz de las altas capacidades es un salto cualitativo. Pero sólo para arrancar en las óptimas condiciones desde la casilla de salida. Acompañar a lo largo de su crecimiento como personas a estos seres tan talentosos como frágiles es el auténtico reto por articular. A ellos y a sus familias, desconcertadas por una clarividencia tan prometedora como asomada al abismo del fracaso.