Que sí, que estamos para huelgas

La huelga de los funcionarios es ya la más larga de la historia en el sector judicial. Qué bien, que récord digno de entrar en el Guinness. Estas huelgas que hacen tanto, tanto daño a los ciudadanos, me ponen verdaderamente enferma. Como las sanitarias. Todos tenemos derechos, y deberes, que parece que a algunos se les olvida que detrás de su falta de trabajo, hay enfermos que se pueden morir en la espera, en el caso de sanidad. Y, en el caso que nos ocupa, la huelga que estamos sufriendo en justicia, hay muchos menores que están en total desamparo, que no hay medidas provisionales, que no se pueden entregar los escritos porque trabajan "x" días en servicios mínimos. Y la gente se desespera porque hay cosas urgentes y les aseguro que la urgencia les importa un verdadero pito, y por desgracia lo sé por propia experiencia, por mis pacientes, que están desesperados esperando una respuesta, después de más de dos meses de espera para conseguir que, por ejemplo, se dicten unas medidas provisionales en un divorcio conflictivo, con unos niños no vivan situaciones que les van a desestabilizar toda la vida. Claro, a los jueces, que es a quienes les interesa este gobierno, porque tienen mucho que deliberar con ellos, les aumentan el sueldo más de 400 euros, que total pagamos todos que seguro que se lo merecen… pero los demás que se pudran. Y los entiendo, como todos, muchos no llegarán a final de mes, pero es algo así, como si nosotros, los psicólogos, los psiquiatras dejáramos a la gente abandonada, aumentando la tasa de suicidios que sube cada día más, precisamente aquí en Asturias que estamos a la cabeza.

Verán, no sé cómo se puede arreglar, igual dando la lata en la Moncloa, unos cuantos días se ahorraban pérdida de suelo y a los ciudadanos estas medidas de brazos caídos nos perjudicaban menos. Yo sé de personas que se han muerto por la huelga de sanidad, así de claro, porque no era nada, no era urgente, pero sí lo era. Y así sabrán ustedes muchas más cosas. Las horas perdidas en huelgas han sido bestiales, estamos hablando de 189.879, la conflictividad ha sido absolutamente bestial. Hemos vivido huelgas de todo el sector de la administración pública, la inspección de trabajo, la seguridad social, las actividades sanitarias y servicios sociales con cuatro de cada 10 horas no trabajadas. La huelga salvaje de los médicos de Madrid (acabo de ver un cartel de una "doctora" que ponía "solo urgencias") … ¿solo urgencias? ¿Y cómo saben ustedes que lo que hoy es un dolor de nada, mañana mata a esa persona porque no se le hacen pruebas? Y ahora justicia, primero, letrados, jueces y funcionarios. Todo paralizado. Y digo yo. ¿Sanidad y justicia no deberían ser mimados por la administración? ¿ Ningún gobierno es capaz de llegar a acuerdos que impidan que los ciudadanos que hemos vivido estos años un infierno, podamos descansar en paz? … pues que así sea y con quien sea.