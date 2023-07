Tabacalera, asunto clave

De todos los asuntos que el nuevo gobierno local se ha lanzado a revertir en apenas dos semanas, acabando de un plumazo con el grueso de la herencia del anterior, merece una mención particular el plan de usos de Tabacalera. Porque el cambio previsto en el antiguo convento para convertirlo parcialmente en un espacio que acoja prestigiosas colecciones privadas de cuadros tiene una importancia máxima no solo para el edificio sino para toda la política cultural de la ciudad (conllevará, por ejemplo, convertir el Albergue de Contrueces en el centro de creación artística que estaba previsto en Cimadevilla). Se trata además de un proyecto que lleva la impronta de la Alcaldesa y sobre el que aún no se han pronunciado sus socios de gobierno, con ideas distintas en sus programas electorales (es de suponer que lo acepten sin mayor resistencia, entre otros motivos, porque la concejalía del ramo está en manos de Foro). Es, en definitiva, un tema fundamental que ya se ha empezado a mover sin que algunos sepan aún dónde tienen la percha en el despacho.