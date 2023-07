Ante las elecciones

Unas elecciones generales es uno de los hechos políticos más importantes que realizamos como ciudadanos. Es lamentable el alto porcentaje de abstención que existe. Nos parece ineludible el deber de votar. No vemos ninguna razón importante para no hacerlo. Presentamos algunos criterios que nos parecen suficientes para discernir y ver a qué partido político podemos votar, más allá de los defectos que puedan haber tenido en el pasado. No olvidemos que nadie es perfecto. Esto es lo que creemos que es muy importante para el futuro gobierno.

Debe ser Solidario, preocupado por el cuidado de los más desvalidos para acompañarlos, ayudarlos, defenderlos, sean enfermos, niños, ancianos... y preocupado por acoger a los rechazados por ser distintos: extranjeros, homosexuales, de otro color o raza... Debe ser Ecologista: que practique y promueva el cuidado de la Naturaleza, que vemos tan indefensa ante los seres humanos, que tanto la maltratan, tanto la explotan y la empobrecen hasta agotarla... Debe ser Antibelicista: la paz social y política ha de ser uno de los principales valores que se han de defender y objetivos que se deben alcanzar. La paz es obra de la justicia y se consigue cuando las relaciones internacionales, laborales, ciudadanas... son justas. Todo ello sin renunciar al derecho de legítima defensa ante las agresiones que sufra el país o sus aliados. No obstante, el diálogo debiera ser el único medio para superar los conflictos que se produzcan. Debe promover un Parlamentarismo sosegado, sin insultos, descalificaciones radicales, sin mentiras..., donde se pueda llegar a acuerdos para conseguir el gran objetivo del Bien Común. Debe defender la libertad individual y social, en la misma medida para todos, hombres y mujeres, para lo que es necesario progresar en la igualdad real de derechos, de capacidad económica... No se debiera olvidar nunca el objetivo de la igualdad de oportunidades, apoyando más al que más lo necesite. Debe cuidar la fortaleza del Estado, que tiene que ser el principal hacedor y defensor del Bien Común, promover ante todo una sanidad y educación pública con los medios necesarios para que todos podamos estar satisfechos con las atenciones que recibimos. Esto es contrario al afán que tienen algunos de que se bajen los impuestos, que es la fuente de ingresos del Estado. Debe actualizar el poder adquisitivo del salario mínimo y de las pensiones. En el contexto que vivimos es importante que el Estado tenga un cierto control de la economía de mercado: corregir los excesivos beneficios con leyes equitativas fiscales, perseguir el Fraude Fiscal, que ha de ser uno de sus principales objetivos... Se deben controlar los precios en todos los sectores para que no sean abusivos etcétera. Creo que lo mejor es ir hacia un Estado laico, donde se respeten todas las religiones, pero sin privilegios, exigiéndoles a todas, como a cualquier otra asociación: respeto a los derechos universales de las personas y de la Madre Tierra. Nos parece ineludible el deber de votar. No vemos ninguna razón importante para no hacerlo. Los criterios anteriores nos parecen suficientes para discernir y ver a qué partido político podemos votar, más allá de los defectos que puedan haber tenido en el pasado. No olvidemos que nadie es perfecto.