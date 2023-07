Cuatro adioses

De aquellos cuatro (Rajoy, Sánchez, Rivera e Iglesias) han caído tres. Y parece que el próximo 23 de julio va a estrellarse el cuarto. Las cosas suelen suceder por causalidad más que por casualidad, pero a mucha gente, y más a los políticos, suele cegarles el egocentrismo. Cuando Rajoy, en el PP arreglaron en buena parte la economía que dejaron muy estropeada hacia 2012 los de Zapatero, y no se metió en berenjenales. Sin embargo, tuvo tres errores graves. El primero, prometió bajar impuestos y derogar leyes de Zapatero; subió el IVA y nadó entre ambigüedades. Luego, acaso no tenía más opciones, fiarse del PNV, con quien cedió y pactó presupuestos; y al mes siguiente estaban los vascos secundando la moción de censura del PSOE de Sánchez para sacar más millones. Y el tercero, argumento o excusa para que le largaran, la corrupción estructural interna, condenados por el escándalo Gürtel. Después resultó que la corrupción del PSOE con los escándalos de los ERE era más extensa y profunda. Casi todos los partidos son muy honrados criticando la corrupción ajena, pero apenas toman medidas cuando los implicados son los "suyos". La nueva política de Podemos y Ciudadanos, regeneración, transparencia, participación... pronto resultó ser más de lo mismo. En campaña electoral, Albert Rivera prometía no pactar con Rajoy o Sánchez, y al mes siguiente votaba a favor de la investidura de ellos a cambio de poco, en vez de defender sus reformas liberales. La sucursal chavista de Pablo Iglesias pronto defraudó: ¿Iban a impulsar al pueblo con lo mismo que arruinaron a los venezolanos?

Y ahora llega el turno de rendir cuentas. Pedro Sánchez lo ha manipulado casi todo: televisión, Fiscalía, Constitucional, CIS, Efe, INE... El éxito del mentiroso depende de que conserve alguna credibilidad. Qué puede pasar cuando ya ha sido pillado mintiendo reiteradamente sobre la corrupción, la pandemia, el feminismo, los chavistas, los independentistas y los exetarras, los impuestos... De poco le servirá estar ahora todos los días en todos los medios diciendo que él no miente y que el sol es triangular. La cuestión no es si después viene Juan o María, cuanto quién regenerará el PSOE en un partido socialdemócrata, racional y reformista social.