La entrada en Asturias

A bastante altura dejamos a nuestro viajero en el último capítulo y a un paso de tierras asturianas, donde los paisajes le sobrecogen y eso se hace notar siempre en el modo que lo menciona en su inenarrable Diario.

Era miércoles 27 de junio de 1792 cuando, desde Torrestío, Jovellanos llega a la zona del actual puerto de la Farrapona, a 1.700 metros de altura, en las inmediaciones de uno de los más bellos parajes de la naturaleza asturiana, los lagos de Somiedo. Pero él desciende hacia Saliencia para enlazar por un camino muy duro y espectacular hacia el concejo de Teverga, aunque el propio don Gaspar lo narra mucho mejor: "Venta de la Mesa, perteneciente al lugar de Saliencia, y que sirve por turno un vecino para disfrutar su producto. Es sólo para arriería y no tiene comodidad alguna. Ermita del Ángel, llena de pellejos de vino y camas de arrieros. Son edificios nuevos y están cubiertos de tablas de roble bien clavadas, no permitiendo los vientos otra techumbre. Comimos con gran incomodidad, aunque bien. Salimos, siguiendo la misma cordillera hasta una garganta, en que, dejando a la izquierda el camino de Somiedo, se entra al de Teverga, y empieza a bajar el peor camino que pasé en mi vida. Lo que más incomoda es la grande altura por donde se va y el enorme precipicio que hay a la derecha. La bajada es cruel, por la peña viva, arenisca, en vueltas y revueltas tomadas por una senda estrechísima. Después de mil afanes se baja al lugar de Barrio; su parroquial Santa Marina, a que pertenece el de Cuña, que se ve más arriba. Cerca y a la derecha está la parroquia de Santa Eulalia de Torce, de once vecinos y pobre. Barrio y Cuña tendrán cuarenta".

Queda más que claro cómo es esa zona aún hoy en cuanto a dificultad montañosa y orografía se refiere y es que desde que deja el camino de Somiedo en Saliencia y enlaza con el de Teverga hay 700 metros de descenso en la altitud en apenas seis kilómetros hasta llegar a Barrio. No hay más que añadir que en la toponimia local ese camino se denomina el "Pasumalu". Pues Jovellanos llega a esas preciosas aldeas de Barrio, Cuña y Torce que forman una especie de triángulo, y cita la ermita de Santa Eulalia en este último pueblo, donde todavía hoy luce un magnífico ejemplar de tejo. En Barrio, está atestiguado también que en el año 860 existía un monasterio, llamado de Santa María de Barrio.

Evidentemente el camino prosigue y es ya más sencillo, pero veamos que nos indica Jovellanos que es muy certero en sus apreciaciones: "Continuando se pasa por San Salvador de Alesga; aquí la parroquia, y a ella pertenece el lugar de Fresnedo, en alto, a la otra parte del río; éste tendrá veintiocho, el otro treinta y dos vecinos. En su término el castillo de Alesga, de que se conserva un pedazo de la torre, dos de las cortinas y un cubo. En Fresnedo hay vestigios de otro más pequeño. Aquí vive D. José Álvarez de la Prida, que nos acompañó todo hoy, y es sujeto instruido. A la derecha la parroquia de Carrea, que tiene este lugar, el de Sobrevilla y el Barrio de Orillero. Todos serán de sesenta a setenta y seis vecinos. Luego, la de Riello, Coañana, Berrueño y Monteciello, del mismo vecindario. Esta iglesia, que vi, tiene una inscripción en el lado de la epístola, en la imposta del arco toral; pero es piedra llevada de otra parte, colocada al revés, esto es, cabeza abajo, y además está encalada. Parecióme leer Abbas Martinus, y también Acebedo. Advocación, Santo Tomás. Luego que subimos a Coañana (nótese que en este país cuendia y cuandia significa escollo, y de ahí Cuanda, Cuaña, Cuenlla, Cuenga y Coañana) salimos a ver la colegiata; está en el valle de Valdecarzana, y en el lugar que llaman La Plaza".

Qué fragmento más interesante y que ya nos lleva desde Barrio hasta La Plaza, donde visitará y describirá la Colegiata de San Pedro, pero eso será posteriormente, ya que aquí hay muchos detalles para desmenuzar. Desde Barrio sale a enlazar, bordeando el río del Valle de la Magdalena, con la carretera que sube a Ventana, así llamado por los fuertes vientos que allí predominan, y a San Salvador. Y aquí cita el mítico castillo de Alesga, ya mencionado en estos artículos anteriormente, y es que esta fortaleza de arquitectura bajomedieval tenía, por su posición sobre un gran promontorio, un gran control visual de un amplio dominio sobre todo el valle, incluido el Camín Real de la Mesa a su paso por esta zona de donde venía Jovellanos, por el pico la Magdalena, y toda la zona denominada Fonfría. En la actualidad los vestigios que se conservan son muy reducidos y la imaginación juega a la hora de recrear como era aquella fortaleza.

Varios arqueólogos han estudiado el lugar, yo cito como buena referencia a Alfonso Fanjul, prestigioso arqueólogo asturiano que escribe lo siguiente sobre el castillo de Alesga: "Tiene unos 40 metros de largo por 20 de ancho y tendría dos momentos constructivos, el primero en torno a una torre cuadrada que ocupa el lugar central, mientras que el segundo momento se define por una planta cuadrangular, con los vértices situados más al N de forma angulosa, y los dos vértices del S más redondeados. Se pueden observar varias torres angulares de pequeño tamaño, dispuestas a lo largo de la muralla, que protegen una torre principal de la que hoy solo se puede adivinar su traza entre los montones de derrumbes que la formaban".

Incluso por el hallazgo de alguna moneda de época romana se ha pensado fuese una antigua turris altoimperial romana, y luego en el medievo sería con bastante certeza el llamado Castellum Sancti Petri que ya aparece citado en una donación del monasterio de San Salvador de Cornellana al famoso monasterio de Cluny por un conde nombrado como Suario y su esposa Enderquina un 7 de marzo de 1122.

Y no lo podemos dudar, ya que las leyendas también acompañan al castillo, como aquella que contaba que los moros echaban a sus caballos a beber al río a través de un túnel que salía del mismo castillo, o que antiguos tesoros allí se habían custodiado. El caso es que el lugar siempre encierra ese matiz legendario y no fue ajeno al propio Jovellanos.

También menciona Fresnedo, otro hermoso pueblo tevergano que concentra en tan pequeño espacio dos emplazamientos más que interesantes que no cita don Gaspar, los abrigos rocosos con representaciones de la edad del Bronce de gran interés arqueológico, con un claro arte de tipo esquemático con cabras y formas antropomorfas más que destacadas y una de las cueva más grandes de Asturias, Cueva Huerta hoy visitable desde el punto de vista turístico, con gran interés biológico y más de 14 kilómetros de galerías subterráneas.

Pero Jovellanos en Fresnedo cita a una persona que le acompaña por esos lares, y es un miembro de la familia Álvarez–Prida, cuyo palacio aún se puede ver, aunque muy remodelado en el siglo XIX. Sus orígenes se sitúan ya en el XV, y fue una familia muy relacionada con temas culturales, medicinales o políticos. Por ejemplo, como muestra, aquí nació Emilio Álvarez Prida, que fue abogado y diputado a Cortes en Cuba, en la provincia de Matanzas, representando al Partido Liberal.

También cita una inscripción que vio en una iglesia bajo la advocación de Santo Tomás, y es la parroquial de Riello, otra aldea citada por nuestro viajero. Es una iglesia de origen románico del siglo XII, pero de este periodo solo persiste parte del presbiterio y un par de canecillos. Tenía nave única techada de madera y separada por una especie de arco de triunfo del altar, que tenía testero recto y bóveda de cañón. Estuvo bajo control de la Colegiata de San Pedro y en el XVII de la casa Miranda, los marqueses de Valdecarzana, que es cuando tiene gran transformación en torno al año 1697.

La visita a la preciosa y auténtica joya que es la Colegiata la vemos en el próximo capítulo.