Sí, han inventado la maternidad y la paternidad

Son ellos: los niños de la generación Z y los de la Y, aquellos que tuvieron hijos entre los 30 y 40. Ellos son los que de verdad han descubierto lo que es la paternidad. Nosotros, los pobres Baby Boomers que vivimos un próspera época, trabajando como burros para que nuestros hijos estuvieran ante todo bien cuidados, educados, etc, éramos unos palurdos, y no sabemos cómo ellos, nuestros hijos, salieron normales con la de burradas que cometíamos. Ellos dormían en su cuna, nada de colecho, pero eso sí, cuando lloraban podíamos estar toda la noche de pie cogiéndoles la mano, porque sabíamos que lloraban por algo, angustia, sueños, miedo a la oscuridad. No les dábamos pecho hasta los 5 años, se lo dábamos lo que podíamos y crecieron sanos y hermosos… Yo es que soy de las que creen que cuando salen los dientes, los mamíferos queremos masticar que es sano y bueno. Tampoco les prohibíamos el azúcar como si fuera arsénico, de vez en cuando sus chuches, o sus helados, con moderación, pero sin histerias como vemos ahora cada vez más. Y ¿saben?, igual como con el aceite de oliva que antes era lo peor, un día se descubre que privar a los niños de azúcar, pues vaya usted a saber… Ah, y con mis hijos volaban las zapatillas, como conmigo, porque no les hacían daño, y les daba en el culo cuando tocaba, que era bastante a menudo, porque les juro que eran tres monstruitos. Ahora, evidentemente, sería maltrato y podrían quitármelos. No les llevé a la guardería porque prefería estar lo más posible con ellos, y porque socializábamos en el parque o en la urbanización, como hacíamos los viejos de sus padres, que lo hacíamos jugando al cascayu en las aceras. Trabajábamos mañana y tarde… Eso sí, no viajábamos, no íbamos a Baqueira, no salíamos de vinos, no comíamos fuera, lo más atrevido que hacíamos era ir al videoclub a coger una peli de Disney para los sábados. Íbamos al pediatra, pero no a urgencias constantemente, no les obligábamos a comer verdura desde enanos, porque es sanísimo, pero comieron de todo cuando crecieron, y lo hicieron bien, fuertes y altos… Porque, ¿saben?, esa nueva maternidad que se está descubriendo en la que todo está prohibido, en la que tus hijos te llaman la atención sobre cómo haces con los suyos, y lo hacen todos, no solo los míos, mientras cientos de abuelos sacrifican su vida por esos nietos, que "no saben cuidar”. Esos padres han crecido felices, sanos y educados, porque los hemos educado nosotros, los que nacimos en los 50-60… Porque los de la postguerra, que fueron quienes nos educaron a nosotros, lo hicieron sin móviles, todos juntos, siempre en casa, y sobre todo porque antes de que la ciencia lo demostrara, a mí al menos me educaron con amor, ese que hace crecer por dentro y por fuera. Mamá y papá, sin saberlo, cada vez que me abrazaban, yo fabricaba oxitocina… Y me sentía feliz y protegida. Pero ahora ellos, nuestros hijos, han inventado la maternidad y la paternidad.