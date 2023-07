Xixón "new age"

Antes de que alguien acuñase/inventase el término Xixón Sound (y en paralelo a la irrupción e implantación de los conciertos masivos del mainstream rock: Tina Turner, Bowie, Bruce Springsteen, los Rolling...) la ciudad ya sonaba también desde principios de los años noventa del siglo XX en el circuito nacional del género/etiqueta comercial de aquella amalgama de vanguardia (minimalismo), folk, jazz, clásica, electrónica y pop impresionista que se vino en denominar "new age" y que también tuvo aspiraciones de corriente filosófica. Si bien podemos buscar sus orígenes en los estertores del movimiento hippie de los sesenta y en la electrónica proveniente de los rescoldos del rock de los setenta de la pasada centuria, lo cierto es que fue en los citados años noventa cuando en España, y resto de países occidentales, la "new age" alcanzó unas cotas de popularidad comercial (con esporádicos reverdecimientos de laureles de por medio) que ya nunca obtendría hasta el momento presente.

Con epicentro en el Teatro Jovellanos e incursiones en otros escenarios (véase el Teatro de La Laboral o el Palacio de los Deportes) por Xixón pasaron en los dos primeros lustros de los noventa lo más granado del elenco de músicos que conformaban la lista titular de la bancada de la "new age": Wim Mertens, Nightnoise, Michael Nyman, Lito Vitale, Sussanne Ciane, Raphael, Loreena Mackennitt, Madredeus, Philip Glass, David Lamz... Fueron algunos de aquellos eximios representantes que nos visitaron y además lo hicieron con una más que aceptable acogida de público, con bastantes "sold out" en una época, aunque suene a batallita de la abuela, en la que la palabra internet sólo resonaba en ecos lejanos de reportajes periodísticos sobre el futuro tecnológico y consumista que se nos esperaba.

El pistoletazo de salida a tan arrebatadores bolos lo podemos fechar el veinte de agosto de 1990 cuando el Teatro Jovellanos se abarrotó para presenciar el concierto del enigmático y sugerente Wim Mertens que arropado por un quinteto desplegó, si mal no recuerdo tras una extensa intro bastante experimental, una buena muestra de su repertorio más reconocible y exitoso. Ya lo había hecho en 1987 dentro del XIII Festival Internacional de Música y Danza de Asturias, pero sin tanta repercusión comercial, y eso que la prensa ya lo anunciaba como "el músico de moda". Volvería a la ciudad en dos ocasiones más, la última en 2013 con una entrada bastante floja. Luego vendrían, a parte de los grupos y solistas mencionados anteriormente, el concierto del 96 de la Penguin Café Orchestra, para la posteridad queda la foto de esta maravillosa y emblemática formación, la cual por cierto renegaba del término new age, delante del Teatro Jovellanos, o el de la ya mítica Laurie Anderson también en 1990. Este último generó en los medios una gran expectación en los meses previos y el lleno fue total (¡cómo no en el Teatro Jovellanos!) en una actuación/performance plagada de reivindicación política y social, antiimperialismo y sonidos electrónicos.

Pero no debemos olvidarnos de Miles Davis o de Pat Metheney, que en la plaza de toros de El Bibio dieron cuenta de un jazz fusión que por momentos les emparenta con aquellos pasajes de la new age que acuden a sonoridades afroamericanas accesibles con envoltorio entre el ambient, el odiado smooth-jazz y el impresionismo (léase cool) para completar su ropaje instrumental. ¡Y por qué no!, también debe ser reseñado aquel Guitar Trío con Paco de Lucía, Aldi Meola y John McLaughlin que en el verano del 96 ofreció en el Palacio de los Deportes una efusiva jazz fusión junto a tramos de intensa y reposada plenitud flamenca con visos de heterodoxia. Festival que se complementaría al día siguiente con Ketama, Raimundo Amador y Tomatito. Artistas que nos sirven para poner de manifiesto la unión de la new age con otra etiqueta comercial que también por estos años tuvo mucho predicamento. Hablamos claro está, de la word music, donde tuvieron "acogida" formaciones e intérpretes a los que se encuadraba en ambas, y que también hicieron acto de presencia en Xixón. Por citar algunas: Cesaria Évora, Juan Peña "El Lebrijano" con la Orquesta Andalusí de Tanger, Goran Bregovic (nadie que haya visto aquel concierto se le habrá olvidado), El Coro de la Voces Búlgaras o Zebda, memorables, se "colaron" en la primera edición de 1999 de los festivales de Poniente- Capercaillie...

Que los años 90 fueron terreno abonado para la "new age" dan buena cuenta las hemerotecas. Daba igual que fuera la presentación de un disco de Hevia, Nuberu o de Felpeyu, o la casete (compartida con Tuluergu) de Cambaral, de un reportaje de Los Locos, la puesta de largo de un nuevo proyecto musical (caso de los eclécticos gijoneses MÜ), la publicitación de una radio de barrio (Radio 12 desde el Ateneo de La Calzada) o de una revista, de un coleccionable de música, unas jornadas sobre pintura y música... Daba igual que el ámbito fuera local, regional, nacional o europeo (¡se acuerdan de la cantante irlandesa ganadora de Eurovisión en el 96!), el término "new age" acompañaba a cualquier evento que se celebrara (conferencia incluida) en el que hubiera sonidos con más o menos éxito de audiencia. Se llegó incluso a plantear un festival de "new age" en Cimavilla. Y si el promotor de los conciertos (principalmente el ayuntamiento) consideraba que el término estaba "demodé", ahí estaban los eufemismos o el cajón de sastre para salir del paso. En el verano del 98 bajo el título de "Otras músicas" se programaba (ya saben dónde no) a John Mayall en su primera visita a Asturies de una larga sucesión de ellas; Marisa Monte, soberbia e irrepetible; Philip Glass Ensamble, esta vez sí estuvo presente en tanto que la anterior, por problemas de salud, creo recordar, sólo vino su formación; y Kenny Garret, cumplió con una jazz fusión noventera de altura.

Acorde con su configuración como sonoro terreno de aluvión, los directos gijoneses de la escena new age se poblaron de advenedizos provenientes de desencantados del pop, folkies reciclados, despistados seguidores de la clásica, renegados del progresivo, eclécticos amantes del jazz y esnobs, una deliciosa confluencia que probablemente tarde en volver a darse. Afluencia fiel y masiva, cual suerte de campana de Gauss su repercusión entre el respetable fue decayendo y dejó un vago poso de buenos recuerdos y la sensación de haber participado de un fenómeno musical de efímera existencia. Pero no nos engañemos, hubo directos apabullantes e intensos (Mickel Nyman, Nightonise o Lito Vitale, por poner algún ejemplo) y, además, los testimonios discográficos (en CD frente al vinilo por aquella época en decadencia) evidencian, más allá de las críticas sectarias, interesantes y dignos resultados que en parte han sido incorporados de manera sutil, no vaya a ser que queden "señalados", por algunas de las facciones del indie más lírico o el jazz fusión menos carpetovetónico. En cualquier caso, la ciudad de Xixón, y quienes tuvimos la suerte de presenciarlo, fuimos privilegiados testigos de un importante caudal sónico de amplias miras y desacomplejada actitud comercial.

Según fue avanzando la década de los noventa del pasado siglo la "new age" convivió con el Xixón Sound, con marchamo de guitarras distorsionadas y gusto por la melodía oscilando entre lo popi y lo épico, que se fue adueñando del protagonismo mediático presuntamente alternativo (la electrónica local iba a su rumbo ajena a cantos de sirena) de la ciudad y del país. Pero esa es ya otra historia, aunque con un punto central que les une: el rechazo a la visión mercantilista más ramplona (estilísticamente hablando) de la música popular.