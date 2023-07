Dos calles sin alivio

No hay explicación que alivie los trastornos causados a comerciantes y vecinos por las fallidas reformas de las calles Calderón de la Barca y Río Eo después de meses fuera de plazo. El desastre en la ejecución de estas obras planificadas en el anterior mandato, que incluso ha obligado a que algún negocio se mude de local, debería llevar a los dirigentes municipales a una profunda reflexión sobre la responsabilidad que el Ayuntamiento tiene con los ciudadanos cuando empresas adjudicatarias regatean sus compromisos, haya o no razones económicas para ello. Injusto es culpar directa y únicamente a los gestores públicos de este tipo de episodios, en absoluto anecdóticos. Pero tan injusto o más es que los damnificados no reciban compensación alguna tras padecer impotentes incumplimientos ajenos.