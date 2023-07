Instrumentalización política de derechos lingüísticos

Contamos con tres planes de normalización lingüística en nuestra ciudad. El penúltimo de ellos, que data del año 2016, tras ser aprobado primeramente en Junta de Gobierno, fue elevado al Pleno municipal y aprobado asimismo en su seno con un amplio consenso y bajo el mandato de Carmen Moriyón. En la actualidad, se halla vigente el plan del año 2020, correspondiendo ahora a nuestros munícipes (quienes han asumido sin ambages tal compromiso) la elaboración y puesta en marcha de uno nuevo, en la lógica labor de adaptación de una cuestión tan esencial como es la política lingüística en nuestro municipio.

Ya en el año 2001 y bajo el gobierno del PP, España ratificó la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, instrumento que establece como principios rectores para la defensa y preservación del patrimonio cultural que supone una lengua, tanto la protección de aquellas regionales o minoritarias históricas en toda Europa, como el imprescriptible derecho a emplear esas lenguas en la vida pública y privada.

Ante la ausencia de otros elementos de crítica incompatibles con la eficacia y celeridad con que el nuevo equipo de gobierno de Gijón/Xixón se ha puesto a dar cumplido mandato a sus compromisos electorales, se está creando una polémica absolutamente artificial y ficticia en torno al ejercicio de un derecho que forma parte del patrimonio inmaterial de todos los asturianos y cuya preservación implica un correlativo deber exigible al Gobierno del Principado de Asturias.

Y es que, ante el flagrante déficit de razonamientos opositores dignos y cabales durante este periodo de cortesía postelectoral (no concedido, sino obligado por falta de argumentario), se está forzando una discusión bizantina, partidista y falaz en torno a la lengua: estéril, por cuanto no se puede ir contra un derecho; instrumental, toda vez que únicamente busca un rédito político; y falaz, porque ni ha habido ni habrá recorte alguno en la materia, sino (como no podía ser de otro modo) respeto y mantenimiento, desde el limitado ámbito competencial que le es propio, a unas políticas absolutamente consolidadas.

¿De verdad alguien puede dar crédito a la mera posibilidad de que este gobierno local vaya a "empobrecer" la gran riqueza que supone la diversidad lingüística de nuestro país? ¿Acaso se hallaría siquiera en disposición legal de hacerlo? Nada más lejos de la realidad cuando el asturiano se define como un activo cultural que genera derechos individuales específicos al menos en tres vertientes: el del empleo de la lengua para las comunicaciones públicas y privadas, su uso ante la propia Administración y el derecho a no sufrir discriminación alguna derivada de su empleo.

La lengua no puede ser un instrumento para hacer política y cualquier ideologización al respecto solamente restará legitimidad a toda reivindicación en una materia gobernada por el principio de intervención sostenida, que es aquel que debe atender nuestra comunidad autónoma y frente al que ningún Ayuntamiento va a alzarse y mucho menos el que ahora rige nuestra ciudad, cuyos responsables tienen sin duda muy presente la doble idea de que nadie puede ser obligado a usar o aprender el asturiano y nadie impedido a expresarse en dicha lengua.

A partir de ahí, dejen de sectorizar un derecho que no entiende de diestras y siniestras o de otras variables sociales que solamente pueden condenar al fracaso las políticas en vigor, pues el indisimulo y ventajismo con el que han empleado la palabra “congelar” no va a impedir trasladar a la ciudadanía la verdadera acepción de un término que, en el caso, equivale al “mantenimiento” de unas políticas que ni deben, ni pueden, ni van a ser recortadas por quienes desde el propio día en que fueron legal y legítimamente investidos no otra cosa han hecho que atender y poner remedio a una envenenada herencia que han decidido aceptar sin beneficio de inventario alguno.