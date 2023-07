La reforma exprés del Muro realizada durante los primeros días del gobierno tripartito de Gijón ha dotado al paseo de orden circulatorio y a los ciclistas que usan el carril bici de una mayor seguridad, al acabar con los enrevesados cruces que en los últimos meses provocaron numerosas quejas y algún accidente. Se trata de una acertada corrección del anterior diseño, fruto de la sentencia judicial que puso fin al "cascayu" por incumplir la normativa urbanística, que obliga a mantener el doble sentido en este eje, bien en superficie, bien bajo tierra. Pero esta planificación no debería ser la definitiva porque existe en la ciudad una amplia mayoría social que aboga por dotar al peatón de un mayor protagonismo en este espacio emblemático junto al mar (de hecho, todos los partidos con representación en el Ayuntamiento, salvo Vox, llevaban en sus programas electorales propuestas en esta dirección). Los nuevos dirigentes municipales ya han anunciado que iniciarán cuanto antes estudios encaminados a su regeneración, aunque sin precisar por el momento fechas ni tampoco la solución definitiva. No resultaría comprensible que este asunto no quedara resuelto a lo largo del mandato.

No se puede mirar hacia el futuro del Muro sin mencionar, aunque sea brevemente, su pasado inmediato, que empieza con el repentino corte al tráfico impuesto por el anterior gobierno local en 2020, durante la pandemia, para favorecer el tránsito de los peatones con distancia de seguridad, que tiempo después dio origen al "cascayu", nombre de creación popular por los cuadros azules y verdes que se pintaron sobre el asfalto. Esta ordenación dejó un único carril de circulación en dirección al puente del Piles, una solución que incumplía flagrantemente el plan especial del paseo y que desde el Ayuntamiento se justificó como provisional. Pero, pasados los meses, una sentencia motivada por una demanda de la plataforma Stop Muro obligó a recuperar el doble sentido al cuestionar ese concepto de "provisionalidad". El remiendo que se hizo es el ahora felizmente suprimido. No obstante, estos tres años, entre idas y venidas, han servido para poner de nuevo sobre la mesa el debate sobre la reforma definitiva del Muro. Foro, fuerza mayoritaria del gobierno local, anunció antes de las elecciones que su intención es convertirlo en un enorme espacio peatonal con el tráfico rodado bajo tierra, opción que defienden entidades como la Cámara de Comercio. El PP, por su parte, aboga por una plataforma única que amplíe las aceras y restrinja el espacio para los coches. Conviene, por lo tanto, que los nuevos gestores consistoriales fijen una postura definitiva en el menor tiempo posible para empezar a trabajar en ella, con plazos y presupuestos. La fachada marítima que mira a la playa de San Lorenzo debe, ahora sí, dar su salto hacia el siglo XXI.