"Pensamos en el infinito de las estrellas y no nos ocupamos del infinito de papá", se reprocha el personaje del recientemente fallecido Milan Kundera en "El libro de la risa y el olvido". Un clásico de la literatura –y de la pequeñez humana– es descubrir el universo interior del otro cuando ya no está y el rastro de sus cosas nos sugiere preguntas que ya nunca le podremos formular. Comprendemos entonces que no debimos desentendernos. Incluso por puro egoísmo: entender a "nuestros otros", esos infinitos anteriores o paralelos, nos ayuda a explicarnos a nosotros mismos.

La Semana Negra tuvo muchos infinitos, quizás más que nunca, como los drones en múltiples formaciones y colores de las pasadas noches en el cielo gijonés. Por cierto, si el espectáculo va acompañado de locución, encuentro muy oportuno en nuestras latitudes que sea en castellano o asturiano. El sábado fue en inglés y dejó a parte del público sin comprender. El texto era francamente prescindible, pero era. Una grabación extra en la lengua o lenguas locales puede perfectamente estar incluida en el presupuesto del evento. Pero volvamos a la Negra y sus universos. En esta ocasión procuré no perderme los espacios de reflexión a varias manos: guerra y libertad de expresión, educación y meritocracia, política y cultura, novela negra y crisis… De esos y de otros, como l’inventu de la llingua o la seducción de los grafos matemáticos, con el sonido al fondo de las atracciones de feria, salí también intuyendo muchos infinitos. Pero esta vez un hilo invisible conectó inevitablemente todos los análisis. El auge de los neofascismos y su paulatina incorporación a las instituciones llegaba a las reflexiones, de carpa a carpa, antes o después, reclamando palabras lúcidas. No corren buenos tiempos para la cultura. El origen de esta falla, su alcance, cómo articular la resistencia. Y cómo recuperar el terreno donde empieza a campar la intolerancia y asoma el fantasma de la censura. Se va fraguando la conjura. Porque, qué otra queda. No recuerdo una Semana Negra en la que una sombra de inquietud se cerciera así en diálogos públicos y privados. Signos de una nueva era. Con los últimos rescoldos de esta edición, me dio por imaginar una próxima sin talantes sombríos, donde, como diría Kundera "las cosas sean ligeras como la brisa, hayan perdido su peso". Cómo le dolía a Kundera su país; Praga fue el símbolo. La ciudad, decía, sin memoria, sin sus particulares infinitos. Y cuando la "humanidad pierde la continuidad con la humanidad", cuando "no sabe, no se acuerda", acaba habitada por "gentes sin pasado, gentes sin nombre".