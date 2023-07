Mentiras y censura

Que la economía española va bien lo certifican los datos y los distintos organismos nacionales y extranjeros que han bendecido las medidas adoptadas para salir de una crisis atípica y ya demasiado larga. La AIReF en el momento de la aprobación de los Presupuestos para este año advirtió que estaban hechos en base a un crecimiento del 2,10% que consideraban excesivo, los que significaría un aumento importante del déficit público, circunstancia que el PP aprovechó para lanzar toda suerte de improperios a un gobierno que nos llevaría a la ruina, nada nuevo. Posteriormente la AIReF fue corrigiendo sus datos iniciales y hace unos días mejoró su previsión de crecimiento del PIB hasta el 2,3% para 2023, dejándolo por encima de lo calculado para hacer los presupuestos. El PP obvió esta noticia y siguió con su táctica habitual de mantenella y no enmendalla. Así, en el reciente no debate, en el apartado económico, Feijóo mintió sobre todos los datos económicos reales y contrastados, presentando un panorama apocalíptico. Feijóo estaba cómodo, estaba en su salsa, instalado en la mentira, en la tergiversación, consciente de que además, le quedaba el comodín de ETA. Hace tiempo publiqué un artículo en el que decía que ser de derechas es fácil, se puede contar cualquier mentira, a sabiendas de que los medios propios, la mayoría, la darán por buena y la aplaudirán con las orejas. El resto del no debate siguió por los mismos derroteros, con un Feijóo mendaz, con falsedad tras falsedad y sacando el culo ante temas delicados como la violencia machista o el ya manido voto de Txapote. Pedro Sánchez se dejó llevar por las mentiras de Feijóo, "eso es mentira", "eso no es cierto" repitió una y otra vez en lugar de coger el toro por los cuernos, presumiendo de la labor realizada en los cuatro años de gobierno de coalición. Ambos dieron la impresión de echar de menos el bipartidismo. A los moderadores se les vio en los anuncios del debate, en el debate propiamente dicho prácticamente no aparecieron.

Mientras, en Gijón, Figaredo, presidente de Vox en Asturias, que no terminó primero de democracia, justifica la actuación de su concejala en Gijón con frases como "con Vox en la concejalía, las tradiciones verdaderas serán abrazadas". Evidentemente ellos decidirán las tradiciones que son verdaderas y las que no y lo que es bueno o lo que es malo, y ya nos dan alguna pista, "Orlando", de Virginia Woolf, es malo, "La villana de Getafe", de Lope de Vega también, "Buzz Lightyear" malo y además con nombre extranjero, que vete tu a saber lo que significa. Advierte de que "Vox cerrará la puerta a artistas que usen la cultura para hacer política". También serán ellos quienes decidan quienes hacen política o qué clase de política vale y quienes no. La frase excluye a casi todos los autores, poetas, actores, cantantes... Ignoran que política y cultura van juntas, que se retroalimentan. Censura pura y dura en un ayuntamiento que desde 1979 fue pionero en patrocinar exposiciones y espectáculos para todos los gustos. Hay más partidos que estos, y en ellos está la posibilidad de seguir avanzando en lo económico y en lo social. En las próximas elecciones, no nos jugamos la alternancia de partidos, nos jugamos volver al siglo pasado, a principios del siglo pasado.