Ya no es mía la voz antigua de la tierra

Aquí donde me leen, una de mis vocaciones frustradas (tengo muchas) es la de cantante. La primera y primordial es la que tengo, pero la música, el cantar, ha sido para mí algo más que puro entretenimiento. Ha sido magia. Y aún a esta edad lo sigue siendo. La música ha formado siempre parte de mi vida y cuando no la tengo, me falta algo. El problema es importante. Aquí al padre de mis hijos no le entusiasma y a mis hijos, cuando yo cantaba, algo que no puedo dejar de hacer cuando oigo mis canciones favoritas, tampoco. Uno de mis mejores regalos (de uno de mis hijos) ha sido un karaoke con el que, cuando estoy sola, me volvía loca cantando. Y cuando salgo con mis amigas de la tele, buscamos karaokes porque lo pasamos bomba. Cada una tiene su canción, la mía es "Lía", ahora, o "Canción pequeña", de Ana Belén, y alguna más, como "Amore mío", de Mina, y todas las de "Mocedades". Pero de eso hace ya al menos cinco años. Ahora los micrófonos de mi karaoke no funcionan y mi voz tampoco. Estoy absolutamente afónica.

Hoy lo he intentado con Alexa, que pone las letras porque no me acuerdo de ninguna y nada de nada. Mañana al otorrino. Espero que sea momentáneo aunque ya llevo mucho tiempo sin poder dar una nota (musical, quiero decir). No lo hacía mal, creo que hasta bastante bien dentro de lo que cabe. De hecho, cuando era muy jovencita participé en un grupo "Cantigas" en el que yo era solista algunas veces y me acompañaban, piano, guitarras, voces, etc, la mayoría de los que hoy siguen siendo mis amigos casi 50 años después. Ensayábamos en los jesuitas con el recordado padre Cifuentes, quien por cierto se guardaba las copas (no muchas, pero algunas sí) que íbamos ganando en los concursos asturianos a los que acudíamos. Aquello era una maravillosa parte de mi vida. Nuestras canciones eran covers de algunas famosas: Donovan, "Mocedades", "Agua viva", Sergio y Estíbaliz, "Nuestro pequeño mundo", Pablo Guerrero, Paco Ibáñez y hasta nos atrevíamos con negros espirituales como "My lord what a mornin", que por cierto nos quedaba genial. Como ven, de lo más variado. Cursis (las mías) y un pelín subversivas (León Felipe: mía es la voz antigua de la tierra). Por cierto, yo, una niña de 16 años, a lo mío, sin saber casi lo que cantaba. Era la inocencia de la juventud. Ahora evidentemente me daría cuenta de que estaba protestando en algunas de ellas contra lo establecido… Ya ven, en eso no he cambiado. Saben que sigo haciéndolo.