Pedro Sánchez vs. Alberto Núñez Feijóo

El debate en Antena 3 TV entre los aspirantes a la presidencia del gobierno Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo sigue trayendo cola. Partidarios de uno y otro se acusan mutuamente de haber mentido. Como espectador, me cuesta decantarme por ninguno debido a la sutil diferencia que existe entre mentira, media verdad, exageración o, incluso, error involuntario. Lo que no deja lugar a dudas es quién comenzó lo que podríamos llamar filibusterismo dialéctico: mientras la primera intervención del señor Sánchez fue respetada íntegramente por su interlocutor, la del señor Feijóo fue permanentemente interrumpida por su adversario. En todo caso, hablando de mentiras, a nadie se le ocurriría disputarle el título a Pedro Sánchez. (Mientras escribo estas líneas, la DGT confirma que el próximo año pagaremos peaje en todas las autovías, aspecto negado rotundamente en el debate por el citado aspirante).

Hace cuatro años escribí, en esta misma sección, que, si se confirmaba el gobierno Sanchezstein, habría privilegios para los independentistas vascos y catalanes a cambio de sus votos. Hoy ya es un hecho comprobado. A pesar de que le dicen reiteradamente que, en Cataluña, volverán a repetir los mismos hechos del 2017, el Presidente del Gobierno les premia indultando a los golpistas, derogando la sedición y reduciendo a la nada el delito de malversación. Por tanto, los únicos que están más felices son los independentistas porque han conseguido que la víctima ceda a su chantaje. En cuanto al acercamiento de presos etarras a cárceles del País Vasco se escuda, el señor Sánchez, en que todos los presidentes acercaron reclusos; pero eso es otra media verdad ya que ninguno les entregó, previamente, las llaves de las cárceles, vía transferencias penitenciarias.

Asimismo, con gran riesgo para la democracia, mencionaba como objetivos prioritarios del Presidente el control del poder judicial y de los medios de comunicación, especialmente del ente público RTVE. La colonización de los órganos jurisdiccionales (Fiscalía y Abogacía del Estado y Tribunal Constitucional) por personas afines ideológicamente ha confirmado mis peores augurios. Sobre su afán por controlar los medios de comunicación, basta recordar el desprecio con que fueron tratados la gran mayoría, aunque algunos hayan preferido convertirse en auténticas Hojas Parroquiales para feligreses o en producir mensajes con menos credibilidad que el CIS de Tezanos.

El gran poeta sevillano (que no soriano, señor Sánchez) Antonio Machado dice, en uno de sus proverbios en "Campos de Castilla", que una verdad a medias es una mentira contada dos veces. Como parece que el Presidente del Gobierno, también se está acostumbrando a este tipo de medias verdades, voy a recordarle alguna de cuño reciente: le escuchamos decir con reiterada frecuencia que la economía española va como una moto. Claro, pero eso no significa que estemos mejor que el resto de Europa. Significa que, debido a su mala gestión, nos hemos quedado muy rezagados y ahora tenemos que ir más deprisa para alcanzar al último del pelotón. La pandemia y la guerra no sirven como excusa porque afectaron a todos los países. Así que menos lobos, Caperucita.

Y qué decirle cuando justifica sus pactos con los enemigos del Estado alegando que han sido votados por los ciudadanos. Entonces, díganos: ¿Y los escaños de Vox? ¿Los trae la cigüeña de Júpiter? Demasiados asesores para tan pocos aciertos. Lo siento por el señor Sánchez, pero si tiene públicas discrepancias en su gobierno y ha laminado a los críticos de su partido, es muy difícil que le crea el pueblo, a pesar de su gran esfuerzo para hacer clientelismo político, eso sí, con cargo a la Deuda Pública y no como consecuencia de la buena gestión de sus 22 ministerios.

Con muchas cosas aún en el tintero, voy acabando. Con toda sinceridad, espero y deseo, por el bien de mi país, el triunfo del señor Feijóo. Me inspira confianza, humildad, austeridad y experiencia en buena gestión. Y confío plenamente en que ninguna excentricidad de Vox modifique sustancialmente su programa de gobierno. Al señor Sánchez no le encuentro ninguna virtud de las que Maquiavelo recomendaba a su "Príncipe". Quisiera terminar deseando que el partido socialista acabe con esta pesadilla del sanchismo y recupere la senda socialdemócrata que, años atrás, ilusionó a tantos millones de españoles. Que el próximo día 23 de julio y siguientes haya paz y suerte para todos.