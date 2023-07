Coger el tren

El plan para la integración del ferrocarril en Avilés entra en la fase de evaluación ambiental. La alternativa propuesta en el estudio informativo incluye un túnel en Bustiello, el soterramiento de las vías en la zona más céntrica y la nueva estación intermodal. Ahora mismo el Niemeyer es una gran instalación relativamente infrautilizada, como pasa con la Universidad Laboral en Gijón y sobre todo el complejo Calatrava en Oviedo, si bien funcionan el hotel y gigantesco auditorio, de aprovechar el centro comercial no se ha vuelto a saber. Una mayor integración entre los dos lados de la ría avilesina le daría una mejor proyección a ambos. Y los tres grandes centros asturianos deberían coordinar y complementar más sus programaciones.

De vez en cuando volvemos a oír las monsergas del área metropolitana central asturiana, y de la macrorregión atlántica entre el noroeste ibérico y el sudoeste francés, unas fotos y unos titulares, muchas declaraciones y pocos presupuestos es lo que tenemos en esa supuesta macrorregión que mayormente aún consiste en no consistir. Si el AVE pone por fin Oviedo a tres horas y Avilés y Gijón a 3.30 horas de Madrid, más madrileños podrán plantearse venir de turismo a nuestra región. Otros dos focos deberían ser Bilbao y Valladolid. Ahora bien: ¿Qué relaciones y proyectos hay con Oporto y Burdeos? ¿Reabrirán la Autopista del Mar con Nantes/París y Rotterdam/Alemania Occidental? Rotterdam es el primer puerto UE, cruce de rutas navales.

Ya en el siglo XVIII Adam Smith notó que el crecimiento del comercio es la principal causa de la riqueza de las naciones, y sus habitantes en conjunto, por tratarse de vender lo que te sobra y comprar lo que te falta (bienes o servicios). La criticada "mano invisible" que hace funcionar el sistema y trae libertad y prosperidad no es la burocracia estatal, sino el equilibrio dinámico entre la oferta y la demanda. El estado no debe desaparecer, como postulan los radicales anarquistas, debe arbitrar el sistema para propiciar infraestructuras y rendimientos eficientes. La UE en este sentido es una oportunidad para ampliar los ámbitos reformistas, no para multiplicar subsidios y deudas. La cuestión por tanto es qué ofrece Asturias: ¿bable y lobos, o siderurgia, terneras y turismo? No hay viento favorable para el barco de vela que no sabe dónde va.